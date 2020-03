Fernando Morientes aseguró que Raúl Jiménez puede jugar en cualquier equipo de La Liga

En una entrevista exclusiva con Mediotiempo, Fernando Morientes habló sobre el presente de Raúl Jiménez en la Premier League y aseguró que podría jugar tranquilamente en cualquier Club importante de La Liga.

"A lo mejor (Raúl) Jiménez tuvo en el pensamiento que no tuvo el mejor paso por La Liga y eso hace que en la Premier esté a gusto y se quede. A mi me gustaría que volviese a la Liga española y que lo vuelva a intentar, porque estoy convencido que ese paso por la Premier lo ha hecho mucho mejor jugador de lo que era y ahora mismo podría jugar en cualquier equipo de La Liga", confesó el ex futbolista de Real Madrid.

Más adelante detalló: "Él (Jiménez) estuvo en el Atlético de Madrid y tal vez no tuvo las oportunidades que un delantero como él necesita. Cuando no te sientes importante y eres goleador, normalmente no rindes al máximo nivel".

"Yo creo que él ha encontrado un sitio donde se le valora, donde juega, donde la gente le quiere y ha sacado a relucir su máximo esplendor de jugador", afirmó el entrenador.

Por último, sostuvo: "A mí me parece que es un jugador muy aprovechable para cualquier equipo de La Liga; a mí me gustan ese tipo de jugadores, que compiten muy bien, que hacen goles, pero soy de los que piensan que los jugadores deben estar en los sitios donde se sientan queridos y me parece que él ahora mismo ha encontrado un sitio donde se encuentra francamente bien".

Lee También