Aficionados de Cruz Azul piden a Ezequiel Garay, subcampeón del mundo con Argentina

El mercado de fichajes de la Liga MX todavía no ha terminado, a pesar de ya tener algunas semanas abierto. Cruz Azul es uno de los equipos que no ha realizado grandes incorporaciones, sino que las mismas se tratan de dos jugadores que han regresado de sus respectivos préstamos, Pol Fernández y Walter Montoya.

La situación económica de La Máquina no es la mejor y esa es la de las razones por las que no fueron a buscar a un gran fichaje en este mercado de invierno. No obstante, muchas veces las mejores opciones se tratan de jugadores que no tienen ningún equipo, como es el caso del defensa argentino Ezequiel Garay.

Garay, de 34 años, se encuentra libre tras terminar su contrato con el Valencia de España en julio del 2020, club en el cual pasó cuatro años de su gran carrera europea. El defensor tuvo su mejor rendimiento en el Mundial del 2014, donde logró llegar a la Final del mundo con Argentina marcando un penal en las Semifinales frente a Holanda.

Los aficionados de Cruz Azul piden por Ezequiel Garay

Es sabido el problema de defensores que tiene Cruz Azul, razón por la que los aficionados comenzaron a pedir la contratación del argentino mediante Twitter. No sería nada descabellado, ya que llegaría con la ficha en su poder y La Máquina no debería desembolsar una gran suma por su contratación.

El plantel de los celestes parece no estar completo, aunque esto lo terminará de definir Juan Reynoso. Cabe destacar que el entrenador peruano llegó a La Noria el pasado 2 de enero, a solamente ocho días del debut oficial en el Guard1anes 2021 ante Santos Laguna.

Asi tal cual , necesita uno el azul..con experiencia...de edad , caracter...como lo fue Amaranto perea...vienen a romperse el alma y a ganar... — @gonzobaez (@gonzobaez1) January 7, 2021

