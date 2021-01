Andrés Iniestra confesó que no pidió salir de Pumas UNAM

Andrés Iniestra salió de Pumas UNAM en el último mercado, teniendo como destino a FC Juárez. Uno de los motivos por los cuales se llevó a cabo la acción, en teoría, había sido que el futbolista había pedido la salida de los Universitarios, aunque esto no fue así de acuerdo a sus palabras.

Si bien hubo algunos idas y vueltas entre Iniestra, algunos directivos y los propios aficionados, el jugador admitió en ESPN que nunca pidió salir. Además, el mediocampista aclaró que terminó de buenos términos con las altas esferas del conjunto auriazul y se dejó entrever que ya piensa en su regreso.

"La salida de Pumas se vuelve un momento complicado de emociones encontradas cuando se hace algo tan tangible y que se volvía realidad, el día que fui a agarrar mis cosas de Cantera, a despedirme, pues sí me entró un sentimiento bastante fuerte, de tristeza, de emociones encontradas, de agradecimiento. El agradecimiento a Pumas siempre lo voy a estar, al final yo sigo perteneciendo a los Pumas. En un futuro si me toca regresar sería muy feliz, porque es un club al que le tengo muchísimo cariño”, aclaró.

Andrés Iniestra no pidió salir de Pumas UNAM

"Lo único que a mí no me gustó es que se dijera que yo pedí salir, porque yo no pedí salir. Se dijo que yo hablé con Andrés (Lillini) pidiendo salir y no fue así. Las únicas pláticas que tuve con Andrés fueron por otras cosas, de otras inquietudes que tenía, pero nunca fue diciéndole que yo quería salir. Entonces, creo que eso no sé dice, cosas que no pasan. No, bien la verdad es que bien (Su relación con la Directiva). Te digo que hay algunos movimientos con los que van entrando muy bien. Me parece que son gente que le van a hacer muy bien a Pumas", enfatizó.

Respecto a que hay varios jugadores emblema que se fueron en el último tiempo, Iniestra sentenció: “Me parece que son decisiones que se toman y que sabemos que pueden pasar, el futbol es así y tampoco hay que sentirnos indispensables porque la verdad que hay muy pocos jugadores que son indispensables en su equipo”.

