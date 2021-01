Héctor Moreno no seguirá en Qatar y podría regresar a Pumas

Héctor Moreno supo disputar tres Copas del Mundo, entre ellas la última del 2018, aunque un año después de la cita internacional más importante del planeta optó por salir de LaLiga de España para llegar al futbol de Qatar. Sin embargo, su destino está en una cuerda floja al punto de quedarse libre.

Moreno salió de la Real Sociedad en julio del 2019 y decidió jugar en el futbol qatarí vistiendo los colores del Al-Gharafa SC. No obstante y de acuerdo a la información de ESPN, el defensor mexicano no tiene la intención de seguir en el país de Oriente Medio y podría salir libre.

Héctor, de 33 años, tiene la opción de renovar él mismo por un año más, aunque esto es algo que no está buscando hacer algo mismo. Está claro, Moreno desea nuevos destinos y en el horizonte aparece Pumas UNAM, el equipo en el cual se formó y donde jamás regresó desde su salida.

Héctor Moreno puede llegar a Pumas UNAM

El mayor problema de los Universitarios es que no tienen dinero, algo que no necesitarían ya que llegaría en calidad de libre. Lógicamente, su contrato podría ser la traba, aunque si el futbolista tiene buena predisposición en regresar a la Liga MX no representaría un problema mayor.

Héctor Moreno salió desde Pumas en el 2008 con destino a Holanda, en un traspaso que le dejó más de 4 millones de dólares a las arcas de los Universitarios. Su carrera habla por sí sola, donde podría darle un salto de jerarquía grande a la plantilla subcampeona de México.

