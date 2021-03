Cambios en Tigres: tiene cuatro refuerzos amarrados y cuatro 'leyendas' podrían irse

Tigres UANL es sorpresivamente uno de los peores equipos del Guard1anes 2021, ya que a pesar de su presupuesto y con los elementos que cuenta, los dirigidos por Ricardo Ferretti están fuera hasta del repechaje para la Liguilla. Por ese motivo, los Felinos comenzaron a moverse para tener un mercado de pases positivo.

El jugador que parece haber activado a la dirigencia de los de Nuevo León es Julián Quiñones. El colombiano colmó la paciencia de Ricardo Ferretti por sus constantes indisciplinas, además de las molestias físicas presentadas en los entrenamientos, lo que lo convertiría en la primera salida del mercado de pases de verano.

La salida de Quiñones no sería la única, de hecho, Willie González de Multimedios Deportes informó que, junto a él, habrá otros tres jugadores que no seguirán en Tigres. Ojo, porque de acuerdo a sus palabras, podría tratarse de algunas ‘leyendas’. “Aparte de Julián Quiñones, quiénes son los otros tres que dejaría afuera. Escuché a Aquino, Pizarro y Nahuel”, soltó el periodista en su columna, aunque con el último no se lo veía tan seguro.

Tigres tendría amarrado cuatro refuerzos

González dijo, además, que hay cuatro jugadores que ya están listos para convertirse en refuerzos de Tigres: "Tengo la información de que la directiva ya ha contratado cuatro refuerzos y los jugadores ya lo saben, por eso Dueñas habló de los contratos, porque sabe que cuatro van a salir", afirmó.

Cabe recordar que Jesús Dueñas había manifestado durante la semana que la plantilla se juega los contratos en los próximos partidos. "Sabemos lo que nos estamos jugando, el torneo y hasta porque no los contratos. Cada seis meses tenemos un torneo y una oportunidad de conseguir un título, y sabemos que si no hay resultados, en este caso en el fútbol mexicano, cada seis meses te estás jugando tu futuro”, advirtió. Evidentemente, la directiva ya se adelantó.

