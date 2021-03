Jesús Dueñas ilustró el mal momento de Tigres UANL: "Nos jugamos hasta el contrato"

Tigres UANL tocó el cielo con las manos en diciembre del 2020, después de conseguir la tan ansiada y esperada Concachampions. La expectativa por el Mundial de Clubes fue, quizás, la principal distracción que tuvo el equipo en el comienzo del Guard1anes 2021, aunque la misma se trasladó incluso en la vuelta desde Catar.

Los Felinos suman solamente 11 puntos de 33 posibles y ya son cinco los partidos sin conocer la victoria. Además, los dirigidos por Ricardo Ferretti no se encuentran siquiera en el repechaje de Liguilla, haciendo las próximas cinco jornadas sumamente importantes para la plantilla en general. Por su alguien todavía no lo sabía, se trata de una de las mejores pagas de toda la Liga MX.

Jesús Dueñas dialogó en conferencia de prensa después del entrenamiento del último jueves y dejó en claro que no se trata de una relajación por parte del equipo. Incluso, aseguró que se juegan su futuro en la institución: “Hemos trabajado para regresar con todo a la liga y por los tres puntos, ya no podemos ni siquiera regalar el empate, vamos a buscar los tres puntos contra el Querétaro y contra América”, comenzó afirmando.

Los elementos de Tigres se juegan el contrato

"Sabemos lo que nos estamos jugando, el torneo y hasta porque no los contratos. Vamos a ir por todo para revertir eso y en un mes estar hablando de Liguilla, pero para eso debemos de sacar mínimo cuatro o cinco ganados, no debemos de regalar nada", explicó el Pollo, quien es consciente del mal momento del equipo.

Luego, explicó a qué se refería respecto al contrato: “Sabemos que cada seis meses tenemos un torneo y una oportunidad de conseguir un título, y sabemos que si no hay resultados, en este caso en el fútbol mexicano, cada seis meses te estás jugando tu futuro. No es de que tengas contrato largo y no hagas bien las cosas te lo van a respetar, es un trabajo como cualquiera que si no respondes te estás jugando mucho”, sentenció.

Lee También