No es Toluca ni Pumas: Alfredo Saldívar dijo en qué equipo de la Liga MX quiere jugar

Alfredo Saldívar se convirtió en una de las incorporaciones que sumó Toluca de cara al Guard1anes 2020 proveniente desde Pumas UNAM, aunque no se trató de un movimiento más. Para el guardameta fue todo un acontecimiento, ya que fue la primera vez que salió de los Universitarios buscando sumar nuevos minutos.

Lo cierto es que Saldívar no se convirtió en un arquero titular en los Diablos Rojos y, de hecho, solamente tiene un partido disputado desde su llegada al conjunto Choricero. Tal es así que el portero puede estar pensándose una salida en el futuro, ya que mencionó dos equipos en los cuales le gustaría jugar.

El guardameta de Toluca mencionó a dos equipos de la Liga MX teniendo en cuenta la identidad de cada uno: "Yo creo que el Atlas, la gente de allá merece mucho respeto. También me gustaría a Xolos de Tijuana, la identidad me gusta mucho, por eso de los zapatos rojos", afirmó Saldívar de 30 años.

De igual manera, Saldívar sabe cómo son los aficionados de los Diablos Rojos, equipo al cual representa: "En Toluca he visto que los aficionados exigen, como lo comentas, con argumentos y es importante para el futbolista tener esa presión y esa crítica constructiva de la gente".

Alfredo Saldívar se refirió a su salida de Pumas

"Primero no fue tema de directiva mi salida de Pumas, fue un acuerdo mutuo. El querer jugar siempre es importante para el futbolista, cuando sea y como sea. También es saber esperar. La paciencia que tuve antes de ser titular en la banca es importante. Se debe trabajar bien, al doble y disfrutar cada entrenamiento y partido. El que juegues o no, no depende completamente de ti", columinó en el Podcast para SportsVG.

