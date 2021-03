Boca habría iniciado contacto con América para reemplazar a Eduardo Salvio

En medio de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors sufrió una sensible baja. Eduardo Salvio se rompió el ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas y no podrá estar presente, no solo hasta el final de la temporada, sino también en gran parte de la Copa Libertadores de América. Por eso, la directiva encabezada por Jorge Ameal y Juan Román Riquelme le buscará reemplazante en el siguiente mercado.

Según la información que dio el periodista Martín Arévalo en Radio La Red, el Xeneize inició contactos formales con las Águilas del América para encontrarle un sustituto al futbolista con pasado en la Selección de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y con experiencia internacional en clubes de Europa como Atlético Madrid de España y Benfica de Portugal. Y habría un apuntado específico en Coapa...

El elegido por el cuadro sudamericano sería Roger Martínez, quien tuvo algunas idas y vueltas con las autoridades del conjunto azulcrema en el último mercado de pases y que ya fue sondeado por dicho club. Su salida no sería fácil por todo lo que le pagó el elenco de México al Villarreal de España en 2018.

Boca recibió aval para incorporar un jugador por la lesión de Salvio pero se limita al mercado local, aunque en Argentina nadie pesa como Boca.



El siguiente mercado se abre hasta julio. — Rub Sainz (@RubSainz) March 11, 2021

En el Guard1anes 2021 de la Liga MX, bajo las órdenes de Santiago Solari, el colombiano registró 290 minutos al cabo de nueve partidos que solamente dos fueron ingresando como titular. Más allá de su poca actividad, el ex Racing de Argentina se lució con dos goles: uno ante Juárez y otro con Puebla.

Ya hubo otro contacto semanas atrás

De acuerdo con la información que brindó TNT Sports, el vicepresidente segundo de Boca Juniors se comunicó con la directiva del América para conocer las condiciones del futbolista cafetero. La respuesta con pedido de 10 millones de dólares habría espantado, en ese entonces, a los argentinos...

