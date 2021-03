¿Oportunidad para Chivas? Los Angeles Galaxy se desprendería de Efraín Álvarez

En medio de las informaciones sobre una "lucha" entre la Selección de México y la de Estados Unidos, Efraín Álvarez se sumó a la convocatoria del combinado dirigido por Gerardo Martino para afrontar los dos amistosos de la ventana FIFA. Y desde Cardiff, antes del duelo con Gales, rompió el silencio.

No solamente evidenció su deseo por representar al Tri, sino que además lanzó un guiño hacia un equipo de la Liga MX. "Cada fin de semana vemos los juegos. Un día, si me toca jugar, y quiero ir a ver cómo es el futbol allá. Me llama la atención y el club que se ofrezca vamos a ver", le platicó a Azteca Deportes.

"A los grandes siempre los vemos. Pero sí, Chivas de Guadalajara, porque mi papá siempre los seguía", agregó el futbolista que actualmente milita en la Major League Soccer, inclinándose con cierto favoritismo al Rebaño Sagrado. ¿Habrá escuchado esto Ricardo Peláez? Falta poco para el mercado de verano...

Le buscarían acomodo a Efraín Álvarez

"Para los que preguntan por Efraín Álvarez de la MLS. Los Angeles Galaxy busca prestarlo a México gratis, garantizando participación. Me dicen que en USA ya no lo aguantan, que es problemático y muy creído, quieren que se le baje un poquito. Veamos dónde termina", publicó Gabriel Tamayo, de El Informador.

Captura de Twitter: @GabrielTamayoF

¿Qué ganaría el equipo de California con este movimiento sin dinero a cambio? A corto plazo nada. Sin embargo, pensando en su corta edad de 18 años, la suma de minutos en el país azteca significaría una vidriera para poder venderlo, a un precio elevado, en alguno de los siguientes mercados de pases.

