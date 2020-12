La Chofis López tiene una nueva novia en la Liga MX: es inminente su salida de Chivas de Guadalajara

Javier López es uno de los tantos jugadores que han pasado por la Liga MX que ha sido más las expectativas generadas, que lo demostrado netamente dentro del campo de juego. Además, La Chofis tuvo recientemente problemas de indisciplinas de gravedad que hicieron que ya no sea tenido en cuenta en Chivas de Guadalajara.

El jugador de 26 años fue ofrecido a distintos equipos de México, como así también de la MLS, aunque por el momento todos aquellos consultados han tomado la decisión de no invertir por el futbolista. Claro está, el mercado recién se está abriendo y todavía puede pasar cualquier cosa que cambie el destino de López.

Los equipos que se interesaron por el jugador de Chivas, en primera instancia, fueron León y Mazatlán. No obstante, La Fiera todavía sigue en competencia y espera poder ser campeón de la Liga MX. Por su parte, el nuevo equipo es otra opción, aunque el fichar o no allí es una decisión que dependerá del consentimiento o no del futbolista.

Xolos de Tijuana, el nuevo interesado por La Chofis López

De acuerdo a la información de ESPN Digital, el conjunto de Tijuana se sumó a la pelea por La Chofis López y con gran interés. No es ninguna sorpresa, los Xolos se adentraron de lleno en el mercado porque deben mejorar la actuación del Guard1anes 2020 y cualquier ayuda es bienvenida.

Cabe destacar que Tijuana ya tiene al chileno Esteban Pavez y al colombiano Mauro Manotas como refuerzos. Además, Pablo Guede y la directiva están buscando al ecuatoriano Fidel Martínez y al chileno Gonzalo Jara, a quien Guede conoce demasiado bien tras su paso por los Monarcas de Morelia.

