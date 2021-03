¿Qué hay con Franco Cervi y Douglas Costa? Tigres UANL habló de manera oficial

Con Mauricio Culebro, quien llegó a la directiva para ser la mano derecha de Alejandro Rodríguez, a la cabeza de la nueva estructura deportiva, Tigres UANL empezó a pensar en el siguiente mercado de pases de verano. No solamente en lo que serán las renovaciones de contratos, sino también en los refuerzos.

Nombres como Erick Aguirre, Isaac Brizuela, Jesús Angulo, José Ramírez y Jordi Cortizo fueron los apuntados por Multimedios Deportes durante la jornada de este martes por la tarde. Sin embargo, fuera de la Liga MX, surgió el rumor de que las autoridades de los Felinos intentaron un bombazo europeo.

Según las declaraciones del agente internacional Giovanni Branchini en entrevista con Sky Sport, Tigres UANL realizó una consulta por Douglas Costa. Y por supuesto que, a partir de eso, los aficionados del conjunto regio empezaron a ilusionarse con verlo compartiendo delantera con André-Pierre Gignac.

Lamentablemente para la raza del cuadro de la Sultana del Norte, este miércoles llegó una respuesta oficial a esa información. "Yo no lo llamé, pero si me dices Douglas Costa, me encantaría. Yo no le marqué. Claro que a todos les gustaría, que se pueda es diferente", le aseguró Antonio Sancho a RG La Deportiva.

¿Qué hay por Franco Cervi?

El directivo también se refirió a la chance del futbolista que actualmente milita en Benfica de Portugal y fue tajante: "También salió lo de él. Lo hemos visto desde hace tres torneos y no viene. Ahorita sale porque empezamos la etapa de rumores y no voy a decir quién viene porque complica las negociaciones".

Lee También