ESPN: Tigres UANL va por una joya del Benfica que revolucionaría la Liga MX

Tigres UANL no vive el presente deseado en el Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, y ya comienza a pensar en lo que será el próximo mercado de fichajes. De hecho, ya se conoció que Julián Quiñones sería una de las bajas en el conjunto Felino, que ya analiza su posible reemplazante.

Según información de la periodista Mac Reséndiz de ESPN, los directivos del conjunto Universitario analizan dos posibles futbolistas para ser quien llegue a reforzar la plantilla comandada por el Tuca Ferretti. Uno de ellos milita en el Benfica de Portugal, y causaría un gran impacto en el futbol mexicano.

El nombre que estaría analizando Mauricio Culebro sería el del argentino Franco Cervi, quien desde el año 2016 que forma parte del equipo más fuerte de Portugal. Según Transfermarkt, su cotización está en cinco millones de euros.

"Tigres estaría analizando si traer a México para los universitarios a Franco Cervi, de 26 años. El jugador iba a dejar al Benfica en diciembre pasado, pero decidieron dejarlo porque muchos jugadores se infectaron de Covid-19", escribió la comunicadora.

Y añadió: "Pero el técnico Jorge Jesús, quien llegó en agosto pasado al Benfica, no lo ha tomado en cuenta, ya que no es mucho de su agrado, así que Cervi quiere salir, por lo que, me aseguran, el nombre del jugador está en análisis en el escritorio de Mauricio Culebro".

En lo que va de la temporada, Cervi ha disputado 16 partidos con el Benfica. Pero desde su llegada en el año 2016, el mediocampista disputó 160 partidos, convirtió 21 goles y brindó 27 asistencias.

Cabe destacar que el sudamericano también ha vestido la playera de la Selección Argentina de Futbol, y con el conjunto europeo a obtenido nada menos que cinco títulos: dos Primeira Liga, una Copa de Portugal y dos Supercopa de Portugal.

