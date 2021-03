"Mi objetivo es ganar el campeonato": Checo Pérez antes de su debut en la Fórmula 1con Red Bull

Sergio Pérez tuvo un 2020 brillante en lo personal, ya que tuvo el mejor Campeonato Mundial de Fórmula 1 de su carrera, lo que también significó que haga historia en México. Checo quedó entre los cuatro mejores en el campeonato de pilotos al cabo de todos los premios, lo que le abrió las puertas para integrar el equipo de Red Bull Racing.

El piloto mexicano logró aquella cuarta posición gracias a la victoria en el Gran Premio de Sakhir, además de dos podios. Todo esto, corriendo para Racing Point, por lo que se espera que su rendimiento sea aún mejor con Red Bull. Si bien quedar entre los tres primeros ya sería un buen logro, el tapatío va por todo.

"Es una gran oportunidad. Mi objetivo es ganar el campeonato, no quedar entre los tres primeros, ese es mi máximo sueño y mi máximo objetivo en mi carrera. Lucharé con todo, parece ser que tengo un auto para hacerlo, entonces esperemos que los pueda cumplir", se entusiasmó en entrevista con ESPN.

Checo Pérez no tuvo una buena clasificación en Baréin

Este domingo comenzará una nueva temporada en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Baréin. No obstante, Sergio Pérez no tuvo una gran clasificación, por culpa de una sanción mediante por rebasar los límites de la pista 4, razón por la cual largará desde la undécima posición. De no existir la infracción, hubiese largado quinto.

“No fue a calificación esperada. Tuvimos muchos problemas con el tráfico y estuve fuera de posición, y así sucesivamente, pero son cosas que tenemos que ir resolviendo. Ha sido un fin de semana difícil”, sentenció Checo Pérez, quien comenzará con una nueva ilusión para todos los mexicanos el domingo.

