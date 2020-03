Francisco Meza se mostró sorprendido por su pronta recuperación

Francisco Meza tuvo importantes problemas con su rodilla: debió ser operado tres veces en su carrera por distintas lesiones en esa parte de su cuerpo. En julio de 2019, fue intervenido nuevamente después de sufrir una ruptura en el injerto que se le aplicó en una anterior cirugía.

Tras siete meses de rehabilitación, regresó al campo el 22 de febrero en el duelo que enfrentó a Tigres con Cruz Azul. Una semana después volvió a completar los 90 minutos ante Pumas y su rendimiento hizo olvidar la gran inactividad de la que provenía. Sobre su recuperación habló en conferencia de prensa y él mismo se mostró sorprendido.

"La verdad que sí me sorprendí un poco, pero trabajé mucho para esto. Agradecido con el cuerpo técnico por que me brinda la oportunidad, confían en todo el trabajo que he realizado en el club, el trabajo que realicé durante la rehabilitación", admitió el colombiano.

La clave, según el elemento de 28 años, fue la dedicación desde el día que se enteró del tiempo que debía estar parado. "He trabajado todas las tardes, mañanas y noches. Creo que se ha reflejado en estos par de partidos que he estado, que me he sentido muy bien", sostuvo.

"Tienes que tener la mentalidad desde el primer día que te lesionas, tienes que estar muy fuerte de la cabeza. Desde el día uno trabajamos, creo que eso fue lo importante. Ya tuve mi tercera operación, sabía cómo era el camino”, agregó Pacho.

Además, si bien valoró el hecho de jugar con continuidad, indicó que quiere ayudar al equipo como uno más: "Solo llegué a aportar lo que sé, somos varios defensas acá y cada quien trata de hacer lo mejor por el equipo, por ahí las cosas no habían salido y me tocó a mí, pero no vengo a salvar a nadie, aquí vengo a aportar lo mío".

Por último, se refirió a sus compañeros de dupla central: "Con Hugo me llevo muy bien, es con el que más he tenido la oportunidad de jugar. Igual que las veces que me tocó jugar con Carlos, siempre estamos hablando, tratando de estar atentos, de aportar, de saber que tenemos que brindarle seguridad al equipo. Lo importante es que el equipo se vaya recuperando en todas las líneas".

