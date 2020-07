Francotirador: Míchel no se despidió de Chucho Ramírez antes de irse de Pumas

A escasas jornadas de comenzar el Torneo Guard1anes 2020, la afición de Pumas se topó con una noticia más que dolorosa y molesta en vistas del inicio de la competencia local: Míchel, entrenador del primer equipo, pegó el portazo y decidió dejar su cargo como entrenador de Los Universitarios.

Pese a que mediante un comunicado oficial el conjunto de la Liga MX manifestó que el español abandonó el club a raíz de problemas de índole personal, los rumores en torno a un malestar más profundo no tardaron en surgir mediante distintos portales de comunicación mexicanos.

Este viernes, haciéndose eco de la abrupta partida del entrenador, el Francotirador de Récord publicó un artículo en el que detalló cómo fueron las últimas horas de Míchel al mando del Club Universidad. Aparentemente, el video de Miguel González publicado en las redes tuvo como único fin el hecho de generar el menor impacto posible.

Ya en lo que fue su última reunión con sus dirigidos, Míchel, según afirmó el redactor, le comunicó a sus jugadores que él no iba a dejar que le "impongan una alineación", ventilando así problemas para con cierto sector de la Comisión Directiva de la institución mexicana.

Como si fuese poco, ya en la antesala de separarse por completo de Pumas y habiéndose despedido ya de sus comandados, el español saludó a la gran mayoría de personas y trabajadores del club... excepto a uno en particular: Jesús Ramínez. El comunicador, exteriorizando que el vínculo entre ambas partes no era del todo bueno, marcó que el DT no entabló una última conversación ni le dijo adiós al presidente del elenco universitario antes de retirarse de forma definitiva de las instalaciones.

Lee También