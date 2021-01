Monterrey no le renovaría el contrato a Nicolás Sánchez y se iría en verano

A días del debut ante Atlas por el Guard1anes 2021 de la Liga MX, Monterrey cerró su participación en el mercado de pases de invierno. Ya no habrá fichajes bombásticos y Javier Aguirre priorizará el armado de un plantel profesional con la mayoría de los futbolistas que dejó la gestión anterior de Antonio Mohamed.

De todos modos, Rayados tendría a su primera baja para el siguiente periodo de transferencia. Y es que, de acuerdo con la información de Willie González, el conjunto regiomontano ya habría determinado qué hacer con uno de sus elementos importantes que finalizarán su contrato después del semestre actual.

"A Nicolás Sánchez váyale poniéndole las golondrinas porque este será su último semestre. En mayo ya no va a ser más jugador del Monterrey", confirmó el reportero de Multimedios Deportes en su comentario del día, asegurando que Duilio Davino y compañía optarán por dejarlo en libertad de acción en el verano.

El defensa central argentino cumplirá 35 años el próximo 4 de febrero y su futuro sería incierto. Aunque, meses atrás en una entrevista exclusiva con Bolavip, reveló que uno de sus deseos es vestir la playera de Godoy Cruz de Mendoza para transitar las temporadas finales de su carrera como jugador profesional. "Sí, volvería. Creo que donde uno fue feliz es fácil volver. Fui muy feliz. Así que si se me presenta la oportunidad de volver, no me va a costar mucho tomar la decisión", confesó.

¿Celso Ortíz también se irá?

Al volante central paraguayo también se le vencerá el vínculo con la institución regiomontana en el mercado de pases de verano. "Ya ellos me dirán si sí o si no. Siempre he estado contento y feliz, si se me da la oportunidad firmaría hasta con los pies", presionó a la directiva en plena conferencia de prensa.

