Emmanuel Gigliotti no regresará a Toluca y seguirá en León

Emmanuel Gigliotti fue una incorporación sumamente efectiva para León. El delantero argentino convirtió los goles más importantes de los últimos años para La Fiera, ya que fue el encargado del empate en la ida de la Final ante Pumas UNAM, como así también aquel que abrió la cuenta de la vuelta en condición de local. Todo esto, antes de lanzar un dardo hacia el equipo dueño de su carta.

Encima, el conjunto Esmeralda no le estaba pagando el 100% de su salario, ya que del mismo Toluca se encargaba de una parte porcentual. Por esa razón, si los Diablos Rojos lo quieren podrían haber pedido el regreso de la cesión, aunque esto ya está prácticamente descartado y Emmanuel seguirá fuera de los Choriceros.

De acuerdo a la información de Ignacio Alva de TUDN, el centrodelantero seguirá en León, aunque la intención de la directiva del Toluca es que La Fiera adquiera su carta mediante una transferencia. Está claro, los Diablos Rojos quieren dejar de pagar un salario de un futbolista que no es de la plantilla, aunque no será sencillo.

Emmanuel Gigliotti no regresará al @TolucaFC. El “puma” tiene 6 meses más de préstamo con León y uno de contrato con los diablos. Si el Toluca quiere puede solicitar el retorno del argentino para este torneo, sin embargo la intención es que la fiera adquiera la totalidad 1/2 — Ignacio Alva D. (@nachoalva) December 19, 2020

Emmanuel Gigliotti no regresará a Toluca

“Emmanuel Gigliotti no regresará al Toluca. El “puma” tiene 6 meses más de préstamo con León y uno de contrato con los diablos. Si el Toluca quiere puede solicitar el retorno del argentino para este torneo, sin embargo la intención es que La Fiera adquiera la totalidad del contrato que resta de ese año y pague la totalidad del sueldo, ahora mismo los diablos pagan un porcentaje y si no le buscarán acomodo en otro club ya sea en México o el extranjero, pero al Toluca no vuelve. La pregunta es ¿Lo comprará León por sus goles en la final?”, informó Alva.

Por el momento, el Gallito José Juan Vázquez fue el único refuerzo oficialmente presentado de cara al Guard1anes 2021, mientras que se sigue negociando por el chileno Claudio Baeza. Sin dudas, un mercado muy tranquilo para el conjunto Choricero cuando la firme intención es la de regresar a la Liguilla.

