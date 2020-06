Futbolista frustrado: Adrián Uribe se compara con Cuauhtémoc Blanco

Si hay un aficionado que es más que leal al América ese es Adrián Uribe, pero lo que pocos saben es que pudo ser mucho más, pues siempre quiso ser futbolista y probar suerte en Coapa, pero por falta de recursos económicos, lamentablemente, no logró cumplir su sueño.

Es por ello que se define como un 'futbolista frustrado' que jugaba como centrodelantero, y en entrevista con Javier Alarcón, hasta se animó a compararse con el ídolo azulcrema, Cuauhtémoc Blanco, aunque eso sí solo físicamente, pues destacó que le hubiese gustado tener aunque sea 'tantito' de las habilidades del crack mexicano.

Adrián Uribe en su famosa caracterización como el 'Cuau'. Foto: @Televisa_Prensa

"Yo jugaba de delantero, era centrodelantero, y no es por nada, pero era bueno, has de cuenta como Cuauhtémoc Blanco, pero con un poquito más de cuello, pero no con tantas habilidades futbolísticas como él, me hubiera encantado tener la mitad, tantito", expresó el comediante con el humor que lo caracteriza.

"Yo soy futbolista frustrado, qué bueno que no lo fui porque a esta edad ya me hubiera retirado como hace 10 años o más, pero yo quería ser futbolista", añadió el también actor.

Y es que también reveló que de niño vivía en Coapa, justo al lado del 'Nido', por lo que siempre se metía de 'contrabando' con sus hermanos a jugar a sus canchas, hasta que eran descubiertos y tenían que volver a su 'realidad' con la calle como cancha y las porterías de piedras.

"Yo vivía al lado del Club América, allá en Coapa, en unos edificios de interés social justo al lado, de niños nos saltábamos a las canchas del América a jugar, de contrabando, hasta que nos cachaban los de vigilancia y a correr", compartió el también actor de cine.

No obstante, en su familia no contaban con el dinero suficiente para pagar la escuela de futbol con el equipo de Coapa, por lo que al pedirle a su mamá que lo inscribiera, la respuesta fue que tenían que anteponer sus necesidades básicas, y tristemente no pudo cumplir su sueño.

"Siempre quise que me metieran al Club América y mi mamá me dijo: 'O comemos, o el Club América', porque no había para pagar una escuela de futbol", sentenció Adrián, quien desde el 2004 es parte del equipo de comedia de Televisa Deportes y ha acudido a las coberturas tanto de Juegos Olímpicos como del Mundial.

Lee También