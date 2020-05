Gael Sandoval habló de hacer modelaje y opinó sobre Danna Paola

Las redes sociales acercan a los aficionados con los jugadores en una época en la que el contacto está limitado por la pandemia del Coronavirus. Gael Sandoval quiso acudir a sus seguidores y utilizó la cuarentena para responder preguntas a los fans en su cuenta de Instagram. Entre muchos temas, el jugador de Juárez recordó su paso por Chivas, habló de hacer modelaje y opinó sobre Danna Paola.

"En ocasiones nuestra profesión tiene diferentes momentos, los cuales debemos adaptarnos y entender que siempre hay algo qué aprender que la circunstancia no estén a nuestro favor", respondió ante la pregunta de por qué no rindió en El Rebaño. A su vez, el elemento de 25 años también fue consultado si le gustaría volver al club y contestó: "No lo sé. Puede ser, pero aún no".

El volante ofensivo además fue contundente cuando habló de la posibilidad de hacer modelaje además del futbol. "Sí me gustaría, si me llega algo con gusto", escribió el futbolista y bromeó sobre su aspecto físico: "Habrá otros que dirán que estoy feo y también puede ser, si estoy medio raro".

En cuanto a la farándula, a Sandoval se lo vio comentando las publicaciones de la actriz Danna Paola y dándole me gusta. Un usuario le preguntó del 1 al 10 qué tan guapa es la artista y el ex Santos no dudó en responder: "Bella, bella, 15". En el mismo interrogatorio, también aclaró que no tiene novia.

Por último, reveló que los equipos en donde le gustaría jugar en Europa son Roma, Bayern y Atlético de Madrid. "Tengo claro lo que quiero, pero no sé adónde voy. La vida te lleva a lugar que no te imaginas", concluyó sobre su futuro.

Lee También