En medio de la polémica por lo que ocurre con los silbantes en la Liga MX, especialmente después de haber perjudicado a América en la última Final contra Monterrey, muchos apuntan a la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) que está a cargo de Arturo Brizio.

En este contexto, Roberto García Orozco disparó en la entrevista en el piso de Fox Sports: "No se puede ocultar, en su momento nosotros dijimos lo que estaba mal pero hoy día hay muchas cosas que los árbitros se callan, sanciones que no se entienden. Hay también trasfondos en los clubes, que piden que haya árbitros que no estén presentes, es una realidad que pasa. A mí me tocó con Marco Antonio Rodríguez, equipos no lo querían y marcaban para ello".

Al excolegiado no lo convence demasiado la intervención de la reiterada tecnología en el fútbol: "Se vive con el VAR que todo el mundo en protesta, todos quieren revisiones. El árbitro ha perdido autoridad. Son pocos los que tienen personalidad para sacar amarilla o roja si te protestan".

"Se están haciendo codependientes del VAR y cuando no hay VAR, como en la Copa MX, hasta los jugadores actúan diferente con el árbitro", añadió en la misma dirección.

�� "HAY POCOS SILBANTES CON CAPACIDAD Y EXPERIENCIA" ��#AgendaFOXSports Roberto García Orozco opinó del momento difícil que está atravesando el arbitraje en México.



"Se está trabajando bien en el área física, no en el aula"@ruubenrod @MonicaArredondo @lmsauret pic.twitter.com/uFzU8vVwan — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 24, 2020

Orozco no apuntó a la cabeza en sí, sino a los asesores con los que cuenta: "Brizio tiene bastante capacidad aunque se ha rodeado de gente incompentente, con gente de segunda o tercera o el mismo Ascenso que dirige el arbitraje que está haciendo nada, pero al final hay gente fuera que no lo quiere a lo mejor por haber hecho una Asociación de Árbitros".

"Yo no quiero el puesto del señor Brizio, pero hay gente muy capacitada a la que le apasiona el arbitraje pero no tiene un proyecto, allí tienen gente con más de 40 años que no te van a dar más", sentenció.

¿FUE CORRECTA LA EXPULSIÓN A MAURO LAINEZ?#AgendaFOXSports Roberto García Orozco explica a detalle la jugada donde se vio involucrado en VAR por la patada a Jesús Sánchez en el #XolosxFOX vs. Chivas @ruubenrod @MonicaArredondo @lmsauret pic.twitter.com/GXX34Tx4EE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 24, 2020

"TODO LO QUE VEMOS ES UNA INCONSISTENCIA EN EL VAR"#AgendaFOXSports Roberto García Orozco analizó la polémica jugada de Nahuel Guzmán y de cómo se eligen a los árbitros semana a semana@ruubenrod @MonicaArredondo @lmsauret pic.twitter.com/2fOOThbAbD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 24, 2020

"HOY EN DÍA EXISTEN MUCHAS COSAS QUE LOS ÁRBITROS SE CALLAN"#AgendaFOXSports Roberto García Orozco aceptó que antes los dueños hablaban para no pedir a algunos árbitros, como pasaba con Marco Antonio Rodríguez@ruubenrod @MonicaArredondo @lmsauret pic.twitter.com/58OZd4IvC7 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 24, 2020

"SI NO TIENES EL RESPALDO DE LA LIGA MX O DE LA COMISIÓN ES DIFÍCIL"#AgendaFOXSports Roberto García Orozco dice que se ha perdido la autoridad en los árbitros:



"Si expulsas a una figura, te pueden sancionar"



"Hay camisetas que pesan"@ruubenrod @MonicaArredondo @lmsauret pic.twitter.com/injdLiE0MR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 24, 2020

"ARTURO BRIZIO SE HA RODEADO DE MUCHA GENTE INCOMPETENTE"#AgendaFOXSports Roberto García Orozco fue duro con el Presidente de la Comisión de Árbitros:



"Hay algunos que estamos vetados"



"El arbitraje mexicano está en crisis"@ruubenrod @MonicaArredondo @lmsauret pic.twitter.com/wpIYAG92kZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 24, 2020

