Gerardo Martino apunta al 2021 para el próximo partido de la Selección México

La pandemia del coronavirus ha provocado que las principales ligas deportivas se hayan tenido que detener. En el caso de la Liga MX, se dio por terminado el Clausura 2020, tras 10 jornadas disputadas, y los directivos se enfocan en tener todo listo para el Apertura 2020, donde aún no se tiene una fecha de cuándo podría iniciar. Por su parte, la Selección Mexicana también se vio afectada y para Gerardo Martino, técnico del 'Tri', el combinado nacional volverá a jugar hasta el 2021.

"Nadie tiene la certeza, los escenarios los vamos viendo cada semana. El escenario a mediano plazo sería a fin de año, y a largo plazo el próximo año, es ahí donde digo que tendríamos que empezar a imaginarnos el del año próximo. Nos tenemos que sentar de manera conjunta liga y federación a definir los compromisos nacionales de clubes, internacionales de clubes y selección, que son muchísimos", aseguró Gerardo Martino para Azteca Deportes.

Con este panorama, la Selección Mexicana se quedaría sin jugar en todo el 2020 luego de que se cancelaron sus partidos amistosos que tenía pactados contra República Checa y Grecia (en marzo) y frente a Colombia y Costa Rica (en mayo). Su cotejo más reciente fue el pasado 19 de noviembre donde vencieron a Bermudas en partido de la Concacaf Nations League.

Ante la crisis económica que provocó la pandemia, distintos equipos han optado por diferir o reducir el sueldo de jugadores y cuerpo técnico. Sin embargo, eso no ha sucedo en la Selección Mexicana ya que Martino reveló que no ha existido un cambio en su salario. "No ha sucedido conmigo ni con nadie que trabaje en la federación", aseguró.

Finalmente, el estratega confesó que tenía contemplado convocar a Aldo Rocha, Giovani dos Santos y Luis Romo para la fecha FIFA de marzo.

