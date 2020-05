Grave denuncia: Alan Pulido aseguró que estuvo vetado de la selección mexicana

Alan Pulido la pasó verdaderamente mal. Cuando apenas estaba iniciando su carrera, Tigres le hizo la vida imposible para retenerlo. Claro, su potencial lo colocaban como el futuro 9 de la selección junto a Raúl Jiménez, por lo que querían disfrutarlo un tiempo más. Su pase a Europa se frustró en primera instancia, aunque luego finalmente pudo partir hacia Grecia.

Sin embargo, todo aquello que sucedió, donde Pulido no se presentaba a entrenar con la institución de Monterrey, le terminó jugando una mala pasada más allá de los Felinos. Según reveló el delantero, la selección mexicana lo vetó, es decir, su nombre no podía aparecer en las convocatorias del Tri, por su comportamiento en Tigres.

“A mí, en un momento me echaron miedo, me dijeron ‘no vas a jugar nunca más’. Me tuvieron vetado de la selección, todo el mundo lo sabe, ya jugando en Grecia y fue difícil”, declaró el jugador de Sporting Kansas City en diálogo con Fox Sports.

Pulido, además, apoyó a su colega Jürgen Damm, quien afronta una situación similar: “Le está pasando a Jürgen, a muchos jugadores que han pasado por esa situación, y es algo muy difícil y complicado porque, de repente, tienen la autoridad para deshabilitar a un jugador o que ya no juegue más”, sentenció.

Damm, en Tigres, está excluido del equipo, sin siquiera ser convocado a los partidos porque su futuro será la MLS. Jürgen optó por no renovar contrato buscando una salida libre, lo que fue tomado a mal por la dirigencia auriazul.

