Guido Rodríguez admitió que los rumores sobre su partida de América lo perjudicaron

A apenas 24 horas de la Final de Vuelta del Apertura 2019 de la Liga MX, el Día de Medios tuvo lugar en el Estadio Azteca y allí participó Guido Rodríguez.

Con Bolavip presente de la mano de la periodista Karina Bobadilla, el contención argentino reconoció que no pudo aislarse del todo de los rumores que vienen desde hace un año acerca de su salida de América.

"En algún momento del torneo sí me desestabilizó, no sé si se notó pero yo sí lo noté. Lo hablé con mi círculo íntimo y por suerte ahora ya estoy metido en esta Final, que realmente es lo que importa. Ya después se verá pero sí, hubo momentos en los que no la pasé bien", admitió.

El ex-Tijuana profundizó: "Lo único que tengo en mi cabeza en estos momentos es levantar una copa más. Ya tres o cuatro días después de pasada la Final se verá".

Rodríguez conformará el mediocampo del conjunto de Miguel Herrera junto a Richard Sánchez tras la caída 2-1 a manos de Rayados en la Ida en el Gigante de Acero.

