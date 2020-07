Guillermo Almada renovó con Santos Laguna, aunque fue con cláusula especial

Guillermo Almada, exjugador y actual entrenador de Santos Laguna, renovó su vínculo con el conjunto lagunero, aunque fue con una cláusula especial en caso de que lo contacte alguna selección nacional. Rubens Valenzuela confesó que Almada tiene un gran deseo por comandar un equipo nacional, pero será muy respetuoso con Santos.

"Empecé a recibir mil mensajes, igual que Guillermo. Voy hablando con él en el entrenamiento, viendo el tema de la selección de Ecuador. Nosotros como cuerpo técnico manejamos mucho el tema ético y profesional. Cuando hay alguien al mando, tenemos que ser muy reservados. A mí me parecería horrible que alguien se ofreciera para Santos, cuando estamos nosotros. Una cosa es el deseo y otra lo profesional", señaló el preparador físico en una charla con Señor Deportes.

Y agregó: "Los que me conocen saben que soy muy frontal. No lo digo por quedar bien. Por deseo a mí me encantaría, pero hay un montón de cosas que tienen que pasar para que esto se dé. Estamos enfocados en Santos, pero siempre hay una ilusión de dirigir a una selección. Ecuador nos encantaría, pero debemos ser respetuosos. Hay un DT vigente".

De ser así, el club deberá seguir de cerca los pasos de Guillermo y sus intenciones con el equipo de cara al futuro. Almada ha logrado obtener un liderato en sus jugadores y sacar lo mejor de ellos en cada partido.

Santos ya se está entrenando de cara a lo que se le viene: Apertura 2020, el cual dará comienzo el 24 de julio. El conjunto lagunero no tuvo la posibilidad de entrar a la Copa GNP por México, lo cual iniciará el torneo con cierta desventaja.

