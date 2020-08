Gustavo Galindo reveló cómo fue que Tigres UANL lo recontrató

El futbol no tiene lógica, y bajo ese concepto se dio el regreso de Gustavo Galindo. Tigres UANL sufrió sorpresivamente las bajas de Nahuel Guzmán y Miguel Ortega por coronavirus, y por esa razón fue que la directiva tuvo que salir al mercado de pases de verano a buscar una alternativa de último momento.

Después de recibir algunas negativas, las autoridades del conjunto de Nuevo León lograron conseguir el "sí" del portero de 20 años para sumarse nuevamente al club y ser titular ante Toluca por la quinta jornada del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Algo que ni el mismísimo arquero soñaba...

En una plática con Los Campamentos, el elemento de los Felinos reveló cómo fue lo lo contactaron y cómo recibió la noticia de que volvería a ser tenido en cuenta en la institución regiomontana: "Yo estaba entrenando en un equipo de la Segunda División en Irapuato, era mi primera día, estaba viendo el partido de la Champions y me entró una llamada de la licenciada Claudia de Tigres".

"Me dice 'Gustavo, ¿cómo estás? Te tengo dos noticias, una buena y una muy buena, ¿cuál quieres primero?' y ya, yo le respondí que quería la muy buena. Y me dijo 'pues, vas a debutar el domingo'. Yo me quedé callado totalmente", narró Galindo a través de un diálogo telefónico con el programa de W Deportes.

"Le marqué a mis papás, no me la creían. Todos muy contentos. Agarré mis cosa, viajé a Guadalajara y de ahí a Toluca", agregó el ahora portero del cuadro de Nuevo León, quien seguramente espere su oportunidad en el banco de los suplentes el siguiente fin de semana ante Mazatlán FC en Sinaloa.

