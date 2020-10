Gustavo Mendoza alertó posible éxodo de jugadores importantes en América

Más allá de que el Guard1anes 2020 de la Liga MX logró iniciarse y que los aficionados están a punto de regresar a las gradas de los diferentes estadios, la pandemia del coronavirus continúa golpeando. Y uno de los principales perjudicados, de acuerdo con la información que brindó Gustavo Mendoza, sería América: en el siguiente mercado de pases de invierno podría sufrir considerables bajas en el plantel.

"En todos los equipos de la Primera División se les pidió que se bajaran el sueldo. Hubo jugadores que no aceptaron, hubo jugadores que sí aceptaron. Algunos jugadores no aceptaron en América, porque hay varios, cinco o seis, que no entraron en dinámica de reducirse el sueldo para que el club tuviera un ahorro", comentó el reportero durante la emisión de La Última Palabra que salió el miércoles por la noche.

¿Qué significa esto? El periodista no anduvo con vueltas y fue claro: "El jugador que no estuvo de acuerdo hoy está en un choque que es muy evidente, porque varios de esos no están apareciendo en el primer equipo, o apareciendo muy poco. Es decir, América en diciembre apunta a cortar a jugadores muy importantes porque no llegaron a un acuerdo para reducirse el sueldo por el tema del Covid-19".

����"EL AMÉRICA, EN DICIEMBRE, APUNTA A CORTAR JUGADORES MUY IMPORTANTES; ¿POR QUÉ? PORQUE NO LOS HA PODIDO RENOVAR"����#LUPenCasa ¡Información de @GusMenFox sobre las Águilas del América! pic.twitter.com/KV5lgGGYQX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 1, 2020

Esta fuente autorizada no dio nombres al respecto y le pidió a sus compañeros del programo que se imaginen quiénes podían ser. Pero la página web de Fox Sports amplió la información y ventiló todo: "Roger Martínez, Emanuel Aguilera, Giovani dos Santos, Paul Aguilar y Sebastián Córdova son algunos de los involucrados en la situación comentada por Gustavo Mendoza".

Está claro que, en caso de avanzar en esto, la directiva no dejará libres a todos. El caso del centro argentino y del lateral por la derecha podría darse por una finalización de contrato, pero los otros tres elementos de las Águilas quizás sean negociados para sacarles un provecho económico a sus cartas.

