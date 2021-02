Hans Westerhof asegura que en México a los jugadores no les gusta trabajar

Hans Westerhof, entrenador holandés con paso en equipos de la Liga MX como el Deportivo Guadalajara y Necaxa, habló con ESPN acerca de los juveniles mexicanos y no dudó en decir que no les gusta trabajar, comparado con la exigencia que existe en Europa.

"Recuerdo que en Chivas trabajaba con las básicas, pases de recepciones, y el jugador decía que ya parara. Yo les decía: ‘Ok, cuando sus pases sean perfectos terminamos... No queremos ‘más o menos’, queremos perfección, que es una gran diferencia’. En Europa es más exigente, creo que los entrenamientos son más específicos; el 70 por ciento del trabajo en entrenamientos son por posición y creo que también eso es importante", destacó en primera instancia.

Y agregó: "No es que en Europa sea mejor, pero es diferente. Por ejemplo, hay mucha más posibilidad para tu propio desarrollo… Yo digo, cómo es posible cuando tú quieres presionar a un portero y no sabes si es zurdo o derecho; el jugador tiene que trabajar en eso, debe saber si el portero rival es zurdo o derecho, y eso corresponde al entrenador enseñárselos".

Westerhof critica al jugador mexicano.

Más adelante, afirmó que hay muchas ocasiones en las que el jugador no toma las decisiones, siendo éste el trabajo del entrenador. Sin embargo, destacó el trabajo de jugadores que han (o están) triufando en Europa, como por ejemplo: Chicharito, Héctor Herrera, Chucky Lozano, etc.

"En México, muchas veces el jugador no toma decisiones, no hay liderazgo, pero eso es trabajo del entrenador... Los que entendieron, son los más exitosos; pasó tanto en Chivas como en Pachuca. Recuerdo en Chivas a ‘Maza’ Rodríguez y a Carlos Salcido; no eran los más talentosos, pero ellos entendieron cuál era la idea, cómo trabajar en esas cosas. Marco Fabián y ‘Chicharito’ también. En Pachuca, Héctor Herrera no era muy-muy talentoso, pero él entendió. Y ‘Guti’, ‘Chucky’ y Pizarro son gente que saben y entendieron cuál es su responsabilidad como jugadores", finalizó.

