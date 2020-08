Hernán Cristante aún se muestra como candidato para asumir con entrenador de Pumas UNAM

A pesar de haber perdido a Míchel González días antes del debut en el Guard1anes 2020 de la Liga MX, Pumas UNAM tuvo un inicio de temporada sobresaliente. Derrotó 3-2 a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Universitario y también despachó 2-1 a Atlas en Guadalajara. El cambio le vino bien...

Sin embargo, Andrés Lillini no se quedará definitivamente en el banco de suplentes de los Universitarios. La idea de la directiva del conjunto de CU es encontrar un reemplazante para el estratega español y volver a enviar al argentino a las Fuerzas Básicas, donde aparentemente estaba haciendo un gran trabajo.

Jesús Ramírez tendrá que definir en los siguientes días a quién contratará. Nombres como el de Bruno Marioni, Jorge Campos, Ricardo La Volpe, Jaime Lozano, Gonzalo Pineda Hugo Sánchez y Víctor Vucetich surgieron en redes sociales y medios de comunicación, pero no hay que olvidarse de Hernán Cristante, quien sigue demostrando interés.

"Pumas es un gran desafío, es un equipo grande por todo lo que involucra, es el alma máter de las universidades en México, tiene una estructura increíble, una historia, un pasado reciente muy rico y no me refiero a títulos, me refiero a lo que genera", comentó el histórico portero de Toluca, en diálogo con Territorio Deportivo, demostrando que conoce, y muy bien, al conjunto auriazul.

Con respecto a la posibilidad, el argentino no dudó: "Es un gran desafío. Uno difícilmente le puede decir que no a una posibilidad de estas". Por otra parte, admitió que aún no hay nada con él: "No he tenido llamadas, no he tenido conversación, ganó los dos partidos y tal vez dejen a la gente que está trabajando".

