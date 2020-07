Hernán Cristante, sobre Rubens Sambueza: "Quiere ganar y entrenar todos los días"

Rubens Sambueza llegó en medio de uno de los momentos más turbulentos del Toluca en la historia reciente. Por su legado y sus últimas pésimas campañas, Los Escarlatas requieren una mejora de rendimiento urgente.

Hernán Cristante, exentrenador de Los Diablos Rojos y quien tuvo al mediocampista entre sus filas, dialogó con Marca Claro y se refirió a lo que le puede aportar a un equipo que finalizó último en una hipotética tabla de posiciones de los 2 últimos torneos combinados.

"Este tipo de jugadores son rebeldes, quieren ganar y entrenar todos los días. No aceptan un no como respuesta en el sentido de bajarle la carga de trabajo. Era difícil bajarlo, pasaba lo mismo con el 'Pitu' (Pablo Barrientos): se enojaban cuando los sacaba; son ganadores y a esa gente hay que dejarla porque no puedes ponerle un freno o un bozal para que no actúe. Tienes que argumentarle el por qué de cada situación y lo aceptan, ellos son así. Quieren progresar, ganar y competir", aseguró el estratega.

Sambueza disputará su segunda etapa en Toluca (Jam Media).

"Va a aportar, no tengo duda. Está contento de haber regresado, me lo externó en un mensaje. Es un buen chico y no tiene necesidad de revancha pero si esa necesidad de competencia. Le costó en León y en Pachuca, en los últimos juegos se había reencontrado un poquito con lo que él es. Ojalá acá le cueste menos y pueda dictar el rumbo del plantel en situaciones de competencia", agregó.

Por otra parte, el ídolo del cuadro mexiquense confía en que Sambueza resuelva todas las lagunas en el juego del equipo: "El panorama no está muy claro. Hay un buen nivel de jugadores, han hecho incorporaciones interesantes y ojalá Rubens pueda ser una de esas llaves del plantel para llevar al equipo arriba".

