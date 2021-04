Hernán Cristante fue crítico con sus jugadores tras derrota con Santos Laguna

Toluca continúa sin levantar cabeza en el Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX: luego de un auspicioso arranque de torneo, el equipo comenzó a caerse y este domingo acumuló su sexto partido consecutivo sin victorias, tras caer por 3-1 ante Santos Laguna en el Estadio Corona de Torreón por la jornada 15.

En la conferencia de prensa tras el encuntro, el entrenador Hernán Cristante fue duro con el rendimiento de sus dirigidos al afirmar que han cometido errores repetidos que repercuten en los resultados negativos que vienen arrastrando.

"Hoy fue un partido intenso y no puedo decir que el equipo lo hizo mal. Pero esto nos ha pasado muchas veces como si esperábamos a que alguien haga algo y eso no sucede en la cancha. Cuando esto sucede no debes desesperarte y eso sucedió los últimos dos partidos y nos llevó al error. Cuando la situación está así hay que volver a las bases, a lo que nos puso en los primeros planos", expresó el timonel.

Por su parte, el estratega argentino se refirió al difícil próximo compromiso ante el Club América, el segundo en la clasificación, el domingo 25 de abril a las 17:30 horas del Centro de México. Y afirmó que para nada su equipo está caido.

"El resultado fue aterrador, no fue como el partido. Con lo que tenemos hay para pelearle a uno de los mejores equipos y después cerrar de visita. Para nada estamos muertos", opinó.

Toluca pierde un jugador ante Club América

En el encuentro ante los Guerreros, el defensa Diego Rigonato se fue expulsado tras una falta de último recurso, y ahora Hernán Cristante no podrá contar con él para el juego ante las Águilas de Coapa en el Nemesio Diez.

