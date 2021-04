Hernán Cristante cargó contra el VAR y dijo qué debe mejorar Toluca

Toluca vive una especie de estancamiento en el Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX luego de un tremendo inicio de torneo. Este domingo, cayeron 2-1 ante León en Guanajuato en un partido que dejó varias polémicas, la cuales el entrenador de los Diablos Rojos no quiso dejar pasar.

Hernán Cristante, director técnico, apuntó contra el silbante del partido, Diego Montaño, y el accionar del VAR, los cuales tuvieron incidencia en dos penales que podrían haber cambiado el resultado final. Por un lado, focalizó en el penal que no marcaron tras agresión de Santiago Colombatto sobre Alexis Canelo, mientras que consideró muy estricto el que sí se le sancionó a Miguel Barbieri y que derivó en el segundo de los Panzas.

"Hay muchas cosas que corregir y solventar, no es una sola. Me parece que hubo acciones que marcaron mucho el juego; el penal de un lado, hubo la sensación de alguna falta que podía haber cambiado el transcurso. Un penal, que hay 18 mil penales así en el área, y a nosotros nos lo cobraron", explicó el estratega.

Pese a un nuevo marcador negativo, el estratega argentino aseguró que la clasificación a la Liguilla sigue dependiendo de que el equipo trabaje y mejore de cara a las últimas fechas. Y resaltó que estos próximos encuentros deberán jugarse como finales y retomando el juego colectivo que le dio tan buenos resultados.

"El tema de la clasificación depende de nosotros, no de otros. Estos cuatro partidos tenemos que trabajarlos como final. El equipo hizo un esfuerzo, pero las finales se tienen que jugar con un poco más. Estamos recayendo en esfuerzos individuales, no tenemos un modelo o un plantel para jugar individualmente", argumentó.

Por su parte, el DT destacó el rendimiento del portero Luis García, quien regresó a la alineación tras cuatro partidos en la banca y fue una de las figuras del equipo.

"Para mí es un arquero muy confiable que no estaba pasando por el mejor momento. Hoy está bien, son dos arqueros que dan garantía, no me preocupa la posición, cualquiera lo puede hacer bien y hoy Luis lo hizo con personalidad, de buena manera", finalizó el ex futbolista.

