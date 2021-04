Hernán Cristante, avergonzado: liquidó a sus jugadores tras la derrota de Toluca ante Rayados

Luego de un gran inicio en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, Toluca comenzó a tener un nivel irregular y a caer en la tabla de posiciones. Este domingo, sufrió una dura derrota como local por 2 a 1 ante Rayados de Monterrey, en la jornada 14 del campeonato.

Luego de la caída en el Nemesio Díez, el entrenador de los Diablos Rojos, Hernán Cristante, se expresó en conferencia de prensa dejando durísimas frases: dijo sentirse avergonzado y molesto por la débil presentación de su equipo, y reconoció una involución de su alineación.

“No fue un buen partido, ni siquiera de lo que se hizo con Puebla o León. Hoy sí estoy enojado. Hablé con los muchachos y estoy avergonzado porque no hicieron un buen partido. Dejamos de insistir y no estoy contento para nada", expresó el timonel.

En ese mismo sentido, el argentino consideró que su equipo no entregó todo lo que debía dentro del campo de juego, y admitió haber platicado con sus jugadores.

"Lo que no podemos hacer es perder el hilo del juego y lo que se prepara. Me da vergüenza, no el resultado, pero no ves un equipo entregado. Eso me duele. Lo que me preocupa es el rendimiento, la lectura. En el segundo tiempo parecía una cascarita y no puedo permitirlo. Hablé con los chicos. El partido pasado no tenía nada que decirles. No me gusta esta sensación y no hay tiempo para trabajarlo”, añadió.

Por último, Cristante afirmó que Toluca tiene un grupo competitivo que se une en los momentos difíciles para salir adelante.

“Cuando dejamos de trabajar en equipo perdemos la fortaleza. No puedo dejar que se haga lo que quiera. Los chicos se quedaron hablando. Es un equipo competitivo, pero de manera colectiva”, finalizó.

