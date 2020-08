Hristo Stoichkov aseguró que ofreció a Hirving Lozano, Diego Lainez y César Montes al Barcelona

Que el Barcelona atraviesa una de sus peores realidades en la historia, no es ninguna novedad. El equipo culé quedó eliminado en cuartos de final de Champions League, tras ser vapuleado por el Bayern Munich con un resultado final de 8-2 a favor de los alemanes.

Enrique Setién, quien estaba al frente como entrenador, fue cesado de su cargo. La directiva no sólo hizo limpieza de cuerpo técnico, sino que también pensaría en renovar cierta parte de su plantilla para la próxima temporada.

En medio de algunos nombres que comenzaron a sonar como posibles refuerzos, aparecieron los de tres mexicanos: Hirving Lozano, Diego Lainez y César Montes. De hecho, Hristo Stoichkov, exjugador culé, los recomendó a la directiva del cuadro español.

"Recomendé a Alphonso Davies y me dijeron que no, que jugaba en la MLS y era canadiense. También les dije que se llevaran a Hirving Lozano, Diego Lainez y César Montes, y me dijeron lo mismo: 'No son de nuestra filosofía'", expusó Stoichkov, quien también se desempeña como analista de TUDN.

Stoichkov, en su etapa como jguador del Barcelona.

Mientras tanto, Ronald Koeman se convertirá en el nuevo timonel del Barcelona, con la vista puesta en rearmar un equipo capaz de volver al máximo nivel. ¿El holandés tendrá en cuenta algún jugador azteca para su nuevo desafío?

