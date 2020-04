¿Hubo amaño? Lalo Aguirre pide perdón por la goleada ante Tigres

Este lunes Santos Laguna perdió el liderato de la tabla general tras caer por goleada de 0-4 ante los Tigres de la UANL válido por la fecha 6 en la eLiga MX, pero una vez finalizado el encuentro comenzaron las suspicacias de la afición, que a través de redes sociales comenzaron a acusar sin tapujos de un supuesto arreglo de los Guerreros para dejarse perder.

"Muy probablemente Aguirre amañó este juego. No puedes jugar de bien a un nivel pésimo. Sobretodo cuando eres súper favorito. ¡Ni un gol metió!" escribió un usuario, mientras otro agregó: "Amaño, amañadísimo el Santos vs Tigres en la eLigaMX. Aguirre corría hacia la portería contraria sin presionar y filtraba los pases siempre a donde había contrincantes".

Pese a que Eduardo Aguirre, representante del Santos Laguna en el duelo ante los Felinos fue directamente acusado, no se quedó callado y salió al paso de las críticas: "Primero que nada pedir disculpa a toda la afición de Santos, por el mal resultado. Y por lo otro que se comenta del amaño, los que me conocen saben bien que yo no haría jamás eso. Nunca jugaría con el prestigio de un club".

Primero que nada pedir disculpa a toda la afición de @ClubSantos por el mal resultado. Y por lo otro que se comenta del amaño, los que me conocen saben bien que yo no haría jamás eso. Nunca jugaría con el prestigio del club. — Lalo Aguirre (@Laloaguirre146) April 27, 2020

"Los que dicen que solo es un mal juego de Aguirre, se nota que nunca han agarrado un videojuego en su vida. Súper amaño, pero es solo un torneo de FIFA, no se estresen", tuiteó un usuario aficionado al elenco albiverde, intentando quitarle dramatismo a la situación que se fue acrecentando a medida que pasaban las horas.

Después de la estrepitosa caída, Santos quedó en el tercer escalón con 12 unidades a la espera de batirse ante los Bravos de Juárez como visita, mientras que Tigres se enfrentará a Cruz Azul por la jornada 7 de la eLiga MX.

Lee También