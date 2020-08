Hugo González y Dorlan Pabón fueron sancionados por Monterrey

Fuera de lo deportivo, Rayados de Monterrey se encontró con un gran problema este fin de semana. Hugo González cumplió 30 años y decidió celebrarlo en su hogar con una fiesta. Pero claro, olvidó que en este momento de pico de contagios no está para nada recomendado organizar festejos de esa índole.

Al salir los videos a la luz, aficionados de La Pandilla comenzaron a hacer tendencia en Twitter al portero y al capitán del equipo y finalmente consiguieron lo que buscaron. De acuerdo con la información de José Manuel Elgueta para Multimedios Deportes, la directiva ya les habría comunicado una suspensión.

"Se equivocaron y la sanción fue ejemplar. No viajan a León. Me preguntaban por qué no ponía nada, pues estaba haciendo mi chamba que es informar. Ahí está todo al respecto", escribió el reportero del medio de comunicación regiomontano, terminando con todo tipo de especulación sobre el acontecimiento.

Se equivocaron y la sanción fue ejemplar, no viajan a León!

Me preguntaban porque no ponía nada, pues estaba haciendo mi chamba que es informar!



Ahí está la información al respecto! https://t.co/iDagVMW5b6 — José Manuel Elgueta (@ElchilenoRG) August 2, 2020

Ante esto, Antonio Mohamed se inclinaría por darle lugar a Luis Cárdenas bajo los tres postes y a Maximiliano Meza como centrocampista ofensivo por una de las bandas de ataque.

Lee También