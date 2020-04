Hugo Sánchez liquidó a Carlos Hermosillo, José Manuel de la Torre y Roberto Ruiz Esparza

Hugo Sánchez criticó fuertemente a Asociación Mexicana de Futbolistas en Futbol Picante, por lo que esta última le respondió en Twitter: "Una tristeza que nos digas que no tienes tiempo para apoyar a los futbolistas, desde los años 80, hoy te seguimos esperando...".

Una tristeza que nos digas que no tienes tiempo para apoyar a los futbolistas, desde los años 80, hoy te seguimos esperando.... — AMFproMX (@AMFproMX) April 21, 2020

La leyenda del Real Madrid no se quedó callado y contestó: "No sé quien haya firmado esa nota, porque yo creo que no tiene la historia de lo que he estado declarando de que era jugador. Fui de los que insistí, ustedes los periodistas me preguntaban de lo mismo, de la asociación de futbolistas mexicanos, y yo decía que era necesario y hasta lo intenté".

Hugo, las y los jugadores te estamos esperando, sumate. — AMFproMX (@AMFproMX) April 22, 2020

"En 1993 cuando fuimos a la Copa América; Emilio Azcárraga le llamó a Miguel Mejía Barón y le dijo: 'Miguel, sea quien sea, se llame como se llame, tú le puedes cortar la cabeza a quien sea, yo te apoyo'. Entonces Miguel, con la muy buena relación que teníamos, me dice,'Hugo, cuidado por que van por tí, te quieren hacer a un lado por que tu eres el cabecilla de la rebelión que quieren hacer los futbolistas", confesó el ex delantero.

Más adelante liquidó a otros tres ex jugadores: "De que he querido, lo he intentado, por su puesto. Ahí también estaba García Aspe y Ramón Ramírez, saben que lo intentamos. Cada vez que venía a México contribuía y apoyaba, a tal grado que tuve un enfrentamiento directo con Carlos Hermosillo, Chepo de la Torre y Ruiz Esparza, cuando, por esquiroles, dijeron que no".

"Como lo dije ayer, en frente de todos los jugadores les digo que son unos esquiroles y que no puede ser que por ellos tres se rompió esa posibilidad de hacer una asociación de futbolistas fuertes", sentenció Hugo.

Lee También