Nahuel Bustos copó los noticiarios argentinos debido a una inaudita situación: abandonó sus labores de artillero para reemplazar al portero de Talleres, que fue expulsado en el duelo del elenco ante San Lorenzo válido por la Superliga trasandina.

El silbante Ariel Penel no dudó, y cuando se jugaban 42 minutos del partido, mostró roja directa a Guido Herrera, portero de los albiazules por una fuerte falta contra Adolfo Gaich cuando este se proyectaba en ofensiva.

#TNTSports | ¡Tremenda patada! Herrera llegó muy tarde al cruce con Gaich, lo taló fuerte y Penel lo expulsó.#Talleres �� #SanLorenzo pic.twitter.com/SwLimzOg0k — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 16, 2020

Fue entonces cuando el ex Pachuca debió abandonar su puesto de delantero para adoptar los guantes de su expulsado compañero, ya que los de la T ya habían agotado los cambios permitidos.

"No lo pensé. Siempre en el entrenamiento me pongo en el arco cuando patean los chicos y bueno, lo echaron a Guido y no había otra opción", aseguró el ex tuzo a TNT Sports.

#TNTSports | ¿Lo tenías a Bustos de arquero? La T ya no tenía cambios y el delantero de la Selección Sub-23 se calzó los guantes.#Talleres �� #SanLorenzo pic.twitter.com/6lrxZeu5x8 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 16, 2020

Afortunadamente los del Ciclón no anduvieron finos en ataque, por lo que Bustos no pasó tantas zozobras, y finalmente Talleres se impuso por 1-0 con anotación de Jonathan Menéndez.

"Trato de hacer lo mejor y lo importante es que ganamos", comentó feliz el improvisado arquero al finalizar el encuentro.

