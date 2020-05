Isaac Brizuela y el deseo de seguir ganando títulos en Chivas

Con un título de Liga MX en su haber, una Supercopa, una Concachampions y dos Copa MX, sin dudas que Isaac Brizuela es uno de los referentes de las nuevas Chivas que armaron Amaury Vergara con Ricardo Peláez. Y para eso tuvo que hacer un largo recorrido con pasos bien recordados por Toluca, Atlas y también la Selección de México en torneos de primer orden.

En entrevista exclusiva con Bolavip, el extremo derecho del Rebaño Sagrado habló de todo: su llegada al Guadalajara en 2014, su cariño hacia Matías Almeyda, sus metas y su pasado en los Diablos Rojos.

- ¿Cómo se están organizando en Chivas para los entrenamientos?

- Todos los días nos conectamos a las 10 de la mañana. Está el cuerpo técnico con Ricardo Peláez, y muchas veces también está Amaury Vergara al pendiente. Al principio se me hacía raro hacerlo desde Zoom y la verdad es que me ha sorprendido. Los preparadores físicos tienen trabajos muy buenos a pesar de que cada quien los hace desde casa. Están muy completos. Es lo más parecido a una pretemporada y considero que vamos a llegar todos muy bien en lo físico. El tema del balón se puede recuperar en unos días y regresando nos vamos a enfocar en eso.

- Se ha hablado mucho sobre el regreso a las prácticas y a la competición de manera oficial. ¿Qué es lo que les dicen a ustedes?

- Todavía no nos han comentado alguna fecha. También estamos esperando las decisiones que se tomen aquí en el municipio. En todo Jalisco vamos bastante bien, hemos avanzado demasiado pero es un tema delicado y hay que esperar las precisiones. No nos han dicho algo concreto.

- A finales del 2020 se van a cumplir 6 años desde tu llegada a Chivas... ¿Recuerdas cómo se presentó la posibilidad de fichar por el Rebaño Sagrado?

- Estaba de vacaciones en Lagos de Moreno, de donde soy yo, y ya había hablado con algunos directivos de Toluca que a lo mejor se hacía ese fichaje, que estuviera al pendiente. Y obviamente me emocioné demasiado porque se hablaba de que Chivas estaba interesado y pujando por concretar mi llegada y me ilusionaba. Iba a entrar al club más grande y a lo mejor no imaginaba tanto. Todo lo que te dicen no te vas a dar cuenta hasta que lo vives. Principalmente estar en este equipo de puro mexicano fue la motivación que tuve, un sentimiento único que gracias a Dios se cumplió.

- Tu estadía en Chivas podría haber comenzado antes si es que pasabas una pruebas cuando eras niño, ¿eso fue así?

- Vine a los 13 años pero fue una situación rara. Eran mis primeras pruebas en un equipo, no sabía qué hacía, cómo se comportaban en el club, cómo ir vestido. Llegué por un amigo que conocía al encargado de las fuerzas básicas, nos dijo la fecha y ahí estuvimos. Eramos mi primo, mi amigo y yo, literal eramos entre 400 y 500 chavos jugando interescuadras al mismo tiempo. Yo veía que muchos llegaban con carpetas y yo la verdad llegué con mi maletita y mis zapatos, y ya me dijeron 'pues métete'. Me pusieron de delantero y me tocó dar una asistencia, considero que estuve bien pero al final un profesor nos dijo que nos faltaba mucho para estar en una tercera división, que si queríamos volver a intentarlo volviéramos en seis meses.

- Durante todas las temproadas que estuviste en Guadalajara tuviste una infinidad de entrenadores... ¿Cuál es el que más te marcó como futbolista y como persona?

- Me han tocado muchos. El que me trajo fue Chepo de la Torre, que me debutó en Toluca. Me tocó estar con Tomás Boy que confió mucho en mí. José Saturnino Cardozo también me conocía y tuve buenas etapas con él. Ahora con Tena nos ha ido bastante bien, es un cuerpo técnico muy apasionado y dedicado, les encanta hacer buen grupo. Considero que Matías Almeyda por tener ya más tiempo con él. Se lograron cosas importantes, la afición lo quiere mucho, es una gran persona y trataba de buena manera al jugador.

- ¿Recuerdas quién fue el referente de Chivas que te arropó al momento de llegar por primera vez al vestidor?

- Obviamente yo me iba con los de mi camada porque conocía a algunos de las divisiones menores pero desde que llegué me tocó un gran vestidor, cotorreo sano que te ayuda a incorporarte rápido. Me acuerdo que en mi primer día los más grandes se acercaban para ayudarme, si quería conocer la ciudad, si me hacía falta algo, estaban disponibles para mí. Ese equipo estaba lleno de referentes, estaba Omar Bravo, Carlos Salcido, Aldo de Nigris, Ángel Reyna, Jair Pereira, Patricio Araujo, Omar Esparza, Fernando Arce, Israel Castro.

- ¿Te sentiste mirado de reojo en tu llegada por haber tenido un breve paso por Atlas?

- Tengo muchos amigos en la porra de Atlas que también me decían cómo me iba a ir a Chivas. Se empezó a decir que yo eran canterano, que no era amor por irme al Guadalajara y muchas cosas que maneja el aficionado. Algunos me han insultado pero traté de comportarme bien y no engancharme, es parte de la profesión. Sabía que me iba a tocar vivirlo. Tengo muchos amigos rojinegros y sabían que era parte de mi trabajo. Poco a poco me fui acercando a la afición de Chivas, ganándome el cariño no de toda pero de mucha parte, que está contenta con lo que vengo realizando.

- ¿Cuáles son los objetivos que se plantearon para cuando se reanude el Clausura 2020?

- El que habíamos hablado desde que arrancó: estar en una nueva Liguilla es lo principal. Tener unos torneos de no calificar es algo que llega a doler demasiado. Y ahora al estar ya con un gran plantel, un buen cuerpo técnico y directivos todo el entorno se ha puesto de la mejor manera. Sin pretextos, considero que vamos bien y podemos mejorar.

- ¿Cuáles son los elementos más jóvenes del plantel de Chivas con los que se puede ilusionar la afición?

- Fernando Beltrán, que ya es conocido. En estos momentos es el jugador que más ha brillado en el torneo y es un chavo muy humilde, que trabaja día a día para mejorar. La va a seguir rompiendo porque es un gran jugador. Hay buena cantera, ya tuvo minutos Chevy Martínez que es un buen delantero. También hay chavos que llegaron como Cristian Calderón, Jesús Angúlo, Alexis Peña y Uriel Antuna que tienen la edad para Preolímpico. Hay muy buena camada y empuje de las fuerzas básicas. El caso también de Tiba Sepúlveda, que lo ha hecho bastante bien. Todos esos tienen claros sus objetivos.

- Tienes 29 años y no has tenido la chance de jugar en el exterior. ¿Te atrae emigrar a otros horizontes como la MLS o Europa?

- Por la edad que tengo considero que, a lo mejor, es difícil que un equipo pueda voltear. Pero obviamente no cierro las puertas. Sí estar consciente del momento que vive uno y tratar de aprovecharlo. He dicho también que me gustaría retirarme en Chivas pero uno no toma la decisión, sé que los directivos ven por el bien de la institución. A lo mejor va pasando tu época y, como en cualquier trabajo, quieren gente nueva para que vaya creciendo. Trataré de entregar mi máximo para que estén contentos con mi desempeño y vean un ejemplo para muchos.

- ¿Verdaderamente existió un interés por parte del Celtic de Escocia?

- Fue cuando estuve en Toluca, regresando del Mundial 2014. Me habló mi representante y estando en su oficina vi el correo que mandaba el club por el interés. Lo imprimimos y se lo llevamos a los directivos. Ellos consideraron que era muy poco lo que ofrecían, que si daban un poco más se podía llegar a un acuerdo. Fue una plática larga, traté de convencerlos pero al final no se pudo.

- ¿Qué recuerdos tienes de Toluca? De la ciudad, la afición, el plantel...

- Es un equipo al que le tengo mucho cariño y una ciudad en la que estuve ocho años. Hice muy buenos amigos con los que tengo todavía bonita relación. La afición es muy entregada, muy apasionada y tengo lindos recuerdos. Más de los jugadores con los que me tocó compartir campo, como Sinha, Hernán Cristante, Edgar Dueñas, Paulo da Silva. Poder tener minutos con ellos me hace sentir afortunado.

- Por detrás de América y Chivas, Toluca es el equipo con más títulos en México pero sigue sin ser considerado uno de los grandes. ¿Por qué crees que sucede eso?

- Yo también me pregunto eso. ¿Por qué no? Toluca ya está muy cercano a Chivas y América. Los títulos hablan de la grandeza de un equipo y yo sí lo considero así. Es más bien que no se le hace mucho ruido y es algo que me gusta de esa institución, que no es escandalosa, es seria, su dueño se comporta de muy buena manera, es un tipo entregado a su club y a la ciudad. La gente que sabe del futbol puede reconocer a ese equipo como uno de los grandes.

- ¿Qué sientes al saber que conformaste el plantel del último título de Toluca?

- Tuve algo de minutos, no es que haya sumado tantos pero el ser parte y estar ahí me llena de orgullo. Es agradecer a los compañeros que tuve en esa temporada porque eran grandes personas. No fue nada complicado, todos nos llevábamos bastante bien y esa armonía ayudó a lograr el objetivo. Le tengo un cariño y siempre lo voy a reconocer, es el club que me abrió las puertas para comenzar este sueño.

- ¿Todavías conservas la amistad son Sinha?

- Sí, seguimos hablando, sé que ahora está un poco ocupado en el tema directivo, pero de vez en cuando trato de saludarlo, de mandarle un mensajito o una llamadita. Es alguien que siempre ha estado para mí. Es un ídolo y un ejemplo por todo lo que logró. Sigo aprendiendo de él. Su amistad es bastante valiosa.

- ¿Y te llegan mensajes de él en broma para ficharte ahora que es directivo?

- Son a lo mejor entre bromas. El sabe la cercanía que tengo con mi familia, que estoy contento en este club. En algunos mensajes me dice que le da gusto que esté contento acá, que me esté yendo bien y que me estima mucho. Leerlo me emociona, saber que tu ídolo está al pendiente de tí te hace sentir una persona importante para él.

- Tuviste la chance de ser citado por el Piojo Herrera para Brasil 2014 pero no sumaste minutos y en Rusia 2018 no estuviste. ¿Te pones como meta decir presente en Qatar 2022 con el Tri?

- Sí, es algo que tengo en mente, un objetivo a largo plazo. Ahorita los principales están en Chivas, trataré de estar en mi mejor nivel para tener una oportunidad y aprovecharla, que a lo mejor ha sido lo que me ha hecho falta.

- ¿Cuáles son tus objetivos para los siguientes años de carrera?

- En Chivas quiero tener otro título de liga. El que se ganó en 2017 me tocó estar lesionado y tengo una espinita clavada de poder estar en el terreno de juego. Y a nivel club, tener demasiados títulos, los que más se pueda. A largo plazo estar en un nuevo Mundial y disfrutar porque estoy en una etapa que se van acortando los años como profesional y eso me va a ayudar a que cuando el momento de decir 'llegó mi hora' aparezca, lo haga sin preocupaciones ni arrepentimientos.

Lee También