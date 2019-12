Iturbe le abrió las puertas a una posible salida

La situación de Juan Manuel Iturbe en Pumas transita por un momento turbulento: el jugador no está cómodo, no tiene mucha continuidad en el equipo y no parece muy interesado en continuar.

El delantero no se inhibió de nada en una charla con 'La Página Millonaria'. Si bien comentó que es probable que siga en los Universitarios, dejó abierta una puerta a una partida.

"Mi situación en Pumas es complicada. Estoy pendiente ante cualquier salida, aunque todavía no tengo nada concreto. Seguí muchísimo a River desde el día en que salí. Fue muy lindo ver todo lo que consiguió en estos años", aseguró el nacionalizado paraguayo.

Además, manifestó todo su amor por el conjunto argentino: "Siempre hubo posiblidades de volver a River, tenía esas ganas desde el día en que dejé. Ahí viví la mejor etapa de mi carrera. De momento no hubo ningún tipo de contacto. Si se da, no lo pensaría dos veces, es un grandísimo club y te abre las puertas a cualquier lugar del mundo. No quería irme en su momento".

Por otra parte, también admitió que ve con buenos ojos un retorno a Paraguay: "Mi relación con Ramón Díaz es muy buena. Él me revalorizó en River y ahora le deseo lo mejor en Libertad, donde me gustaría volver algún día".

