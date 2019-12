Janssen quiere ganar con Rayados su primer título a los 25 años

A pesar de su clase y de haber pasado por un club muy popular de Inglaterra como Tottenham, Vincent Janssen todavía no ha conseguido Campeonatos y aguarda que el domingo se le dé por primera vez.

Mano a mano con Fox Sports, el delantero holandés palpitó la Final de Vuelta del Apertura 2019: "No sé cómo se va a dar, pienso que América es un muy buen equipo, pero nosotros también somos un muy buen equipo, entonces vamos a dar todo y será una buena Final. A ellos les gusta jugar al futbol y tienen buenos jugadores pero lo mismo para nosotros, así que sí será un partido parejo".

Acerca de si les jugará en contra el ambiente en la definición de la Liga MX, el europeo de 25 años desestimó esa posibilidad: "No, está bien para mí. Tuve una experiencia en el Estadio Azteca contra Cruz Azul y me sentí muy bien, no noté gran diferencia en mí. Creo que si estás en una Final no piensas en eso, sólo piensas en la Final. Así que estará bien".

La sequía de nueve años que arrastra Rayados en este torneo se tiene que terminar para el ariete: "Pienso que es muy importante para nosotros ganarla porque ya pasó mucho tiempo de la última...".

Janssen completó con su deseo para el duelo de mañana desde las 20: "Sí, claro, es algo que realmente quiero. Nunca he ganado un título en mi carrera y espero que el domingo sea el primero".

Así fue su semestre con La Pandilla:

