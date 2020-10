Javier Hernández trabajará para volver a ser convocado por la Selección de México

Pensando en la gira amistosa por Europa para enfrentar a Holanda y Argelia, Gerardo Martino eligió a los 26 futbolistas que representarán a la Selección de México. En las redes sociales, la FMF dio a conocer los nombres y sorprendió al informar que había elementos de la Major League Soccer en la nómina.

Alan Pulido, Jonathan dos Santos y Rodolfo Pizarro fueron los escogidos por el Tata para viajar a los Países Bajos, pero lo que realmente resaltó fue la ausencia de Javier Hernández. Y es entendible, porque el delantero de Los Angeles Galaxy está retornando después de haber sufrido una difícil lesión muscular.

¿Le interesará a Chicharito tener una nueva chance en el Tri? En conferencia de prensa, el atacante respondió a la duda de un colega sobre sus sensaciones al no estar involucrado en la lista: "Tu primera pregunta sería de que si no estoy en la lista, pues seguir trabajando para que vuelva a aparecer".

Siendo una voz autorizada por todo su recorrido en la Selección, el ex-Chivas fue consultado sobre la interna que hay actualmente con la MLS, ya que se estarían plantando para no ceder a los jugadores de cara a los amistosos internacionales que comenzarán la próxima semana en el Viejo Continente.

"Como no estoy convocado, no tengo opinión alguna más que desearle lo mejor a la Selección. Ya cada quien decidirá ir o no ir, o tomar las medidas necesarias", cerró Chicharito, sin meterse en polémicas y cuidándose de sus palabras para no herir las sensibilidades de ninguna de las dos partes.

