El torneo de Tigres era inimaginable en un principio: la situación del equipo es muy mala y si no realiza un cambio de rumbo urgente será muy complicado que pueda clasificarse a la Liguilla.

Hay dos tipos de futbolistas:



a) El que siente que la banca le quema y sale de ahí



b) El que se derrota cuando lo sientan en el purgatorio de los suplentes



Eduardo Vargas es jugador TIPO B, vive su último torneo como tigre pic.twitter.com/mVUHxKzvij — Jesús Barrón (@BarronSports) February 18, 2020

Jesús Barrón, como suele suceder, aprovechó esta situación y decidió denostar a un elemento en particular de la plantilla comandada por Ricardo Ferretti.

"Hay dos tipos de jugadores: al que la banca le quema y no quiere estar ahí, y hace todo lo posible para no terminar en ese lugar, y otro al que la banca lo apachurra y lo lleva a sus peores versiones como jugador. En Tigres hay un caso muy marcado: cuando fue titular nos dejo grandes funciones, pero cuando fue suplente no peleó más, no se esforzó y no levantó la mano para regresar a la titularidad. Su nombre es Eduardo Vargas", comentó el reportero, furioso.

Luego, siguiendo la columna que publicó en su Twitter, continuó con la crítica: "Quizá es uno de los más talentosos del equipo, pero su corazón es muy chiquito. Es un elemento al que si no le das toda la confianza y te mueres con él, él no se va a morir. Es una lástima".

No conforme con esto, lanzó una acusación que era desconocida hasta el momento: "El otro día dijo que le dolía la pierna para no ir a Torreón, porque sabía que iba a ser suplente. Es un futbolista que ya se siente fuera del equipo. Su buen momento en Tigres duró muy poquito. Su carrera ha sido de mucho talento y poco compromiso".

Por lo pronto, el próximo juego de Los Felinos será ante Alianza FC mañana. El fin de semana recibirá al Cruz Azul en El Volcán.

Lee También