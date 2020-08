Jesús Barrón pidió la salida del Turco Mohamed de Rayados y en Twitter piensan igual

Monterrey tocó lo más alto cuando derrotó al América en la final del Apertura 2019. No obstante, en el comienzo del Clausura 2020 los resultados no fueron positivos, al punto que Rayados ya no tenía posibilidades de Liguilla en la décima jornada. Cuando el torneo fue suspendido y comenzó el Guard1anes 2020, todo lo malo parecía quedar atrás, pero eso no es así.

“Monterrey tiene un plantel europeo”, enfatizó Antonio Mohamed hace unas semanas cuando le consultaron respecto a las aspiraciones del equipo. Indudablemente, los resultados en lo que va del año no se corresponden con las frases del Turco, ya que nuevamente no pudieron ganar por Liga MX ante un Necaxa que no propuso demasiado.

El empate hizo que los aficionados de La Pandilla se animen a pedir la renuncia de Mohamed, como así también el periodista Jesús Barrón: “Es una lástima que VUCE se les haya escapado a Rayados. De hecho, hoy ganó en su debut con Chivas. 3 puntos de 9 en la fecha doble para Rayados, 17 partidos consecutivos recibiendo gol. URGE OTRO DT”, escribió.

15 juegos en el año y solo UN MÍSERO TRIUNFO, increíble! La directiva de Rayados debe intervenir cuanto antes, el equipo se le CAYÓ A PEDAZOS a Mohamed, hoy debería presentar su renuncia...



EL EQUIPO MÁS CARO DE LA LIGA

10 puntos de 45 posibles

22% de rendimiento — Jesús Barrón (@BarronSports) August 16, 2020

Lo cierto es que la estadística no está a favor del entrenador argentino. Su equipo disputó 15 encuentros en lo que va del año y solamente pudo imponerse en una oportunidad (ante Toluca por la primera jornada del Guard1anes). Sin dudas, el rendimiento no se corresponde a ser uno de los equipos más caros de México.

Lo cierto es que Twitter en general se mostró muy enardecida con Mohamed, al punto de pedir por su salida por primera vez desde la consagración ante América. No es para menos, comienzan a ver cómo se escapa el campeonato.

A que DT traerían de urgencia para remplazar al campeón de todo Turco Mohamed? — Rayados ARG (@ArgRayados) August 16, 2020

No es culpa de Mochis, Charly, Aviles, Janssen, Funes, ó de Kranevitter.



Solo hay un culpable en este equipo y es el TURCO MOHAMED!



¡Lleva una victoria en 8 meses! Nose porque sigue en este equipo. Se debe de largar!#FueraMohamed#Rayados pic.twitter.com/5xhYeUeUoP — Chuchin McQueen (@chuchin_mcqueen) August 16, 2020 -Lo bueno: Dorlan que entró a revolucionar el ataque con un golazo.

-Lo malo: el error del Mochis en el empate.

-Lo feo: Mohamed no termina por hallarle al 11 inicial y termina todo alocado con cambios.



¿Porqué el Turco no puede levantar a este plantelote? https://t.co/fs7PIVe0mv — Angel Charles (@angelcharlsmty) August 16, 2020 Error de Mochis en su salida



Mohamed con su juego ratonero de cuidar el 1-0 ... Metes a Layún y sacas al holandés bueno ni para que desgastarse



Definitivamente se debe de ir el turco ya — El Unico Internacional de NL �� (@jesusrayado97) August 16, 2020 Ya basta Turco si tanto dices que nos quieres vete ya nos diste un título y no puedes hacer algo bien con tremenda plantilla — Oscar Mario Rosales (@OscarMarioRosa1) August 16, 2020 ¿Cómo está la autocrítica de Antonio Mohamed tras 15 juegos en el 2020?



En una semana, en 3 JJ, se consiguieron 3 puntos... pero lo peor es que de 45 puntos que se han disputado en el 2020, tiene:



¡¡ 11 puntos !!



Si se voltea a ver el funcionamiento, Mohamed se tiene que ir. — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) August 16, 2020 A ver después del empate vs. Necaxa queda claro algo:



1️⃣ Se le acabo el crédito a Mohamed por el campeonato.

2️⃣ Janssen NO puede hacer todo.

3️⃣ NO debes sacar a Pabon.

4️⃣ La dupla “Funes-Janssen” debes de seguir poniéndola.

5️⃣ Constantes fallas en la defensa. — Checo���� (@_champagnecheco) August 16, 2020

