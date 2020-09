Jesús López: el mexicano que juega para Guatemala y jura "gritar con todo" si le marca al Tri en las eliminatorias

Antonio de Jesús López nació el 10 de abril de 1997 en CDMX y desde pequeño se vistió de azulcrema. Realizó todas las Fuerzas Básicas en el Club América hasta llegar a primera división, en donde en 2018 tuvo su gran debut y, de a poquito, se va ganando su lugar en uno de los equipos más importantes del continente.

A pesar de esto y de estar tan identificado a México, el joven atacante ha recibido una propuesta de la Selección de Fútbol de Guatemala y él no ha dudado en aceptarla. ¿Cuál fue el principal motivo? Su madre es de aquél país y, consciente de lo difícil que es representar al Tri, le dio el sí a la Bicolor.

Antonio de Jesús López vistiendo la playera del América (Getty Images)

No sólo eso: en diálogo con Tigo Sports Guatemala, Jesús López reveló que si tiene la posibilidad de cruzarse a México en las eliminatorias rumbo al mundial de Catar 2022 y anotar un gol, no se quedará de brazos cruzados. Lo hará con gusto y lo festejará como la situación lo amerite.

"Voy a dar lo máximo por Guatemala y si llego a meter gol, lo voy a gritar con todo. Crecí y viví toda mi vida en México, obviamente amo a mi país, pero voy a estar con Guatemala y lo voy a dar todo y si metemos goles, los voy a gritar", apuntó con contundencia el delantero de las Águilas.

Por otra parte señaló: "Siento mucho orgullo y responsabilidad por jugar con Guatemala porque sé que no se ha ido a un Mundial, así que esa será nuestra meta. Ya me dijeron algunos números que están libres y me indicaron que el 10 nadie lo tenía y dije que si nadie lo tiene, yo lo quiero. Para empezar me gusta mucho y siento que me puede llenar con más responsabilidad en la cancha".

