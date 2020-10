Joao Maleck pidió hacerse cargo de los niños que dejó huérfanos

Todo ha cambiado en la vida de Joao Maleck a partir del choque que finalizó con la vida de María Alejandra Peña y Alejandro Castro. El futbolista fue declarado culpable de homicidio culposo agravado y su carrera se truncó para siempre.

El hecho se produjo en junio del 2019. Según su abogado, Alberto González, el elemento ha madurado mucho desde entonces: "Lo veo muy diferente en cuanto a su mentalidad, no es un adolescente. Tiene muy trazado sus objetivos: él quiere primeramente reparar el daño por el resto de la vida de los niños que se quedaron sin su papá y además está enfocado en el ámbito deportivo. Pensar que un deportista joven quiera hacerse cargo de lo que vivió habla de una madurez de corto plazo".

"En la cuestión personal yo creo que cambió mucho, es una persona mucho más madura. Le ayudó ser joven, le tocó pasar la de malas", mencionó sobre el famoso suceso que lo marcó de por vida.

Joao Maleck vive un verdadero calvario.

"En la cuestión laboral no cambia porque para muchos temas legales esto fue un accidente y no hubo una intención. Eso no sanciona en cuestiones de contratos laborales en la mayoría de los lugares cuando son accidentes. Cuando son intencionales ahí se habla de una recisión, castigo. La propia sanción la está viviendo con el proceso", afirmó, en charlas con Mediotiempo, sobre su vínculo con Santos Laguna.

Por otra parte, develó las intenciones del futbolista en el mediano plazo: "Él quiere debutar en Primera División. Ha trabajado dentro del reclusorio en sus sesiones deportivas, tiene una dieta estricta, su mamá le lleva los días que le toca sus alimentos. Ya empezó a trabajar a doble sesión con la misma finalidad de esperar salir y otra vez incorporarse a las filas deportivas".

