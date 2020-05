Joaquín Del Olmo, exentrenador de Pumas, se arrepiente por no haberle puesto límites a sus jugadores

Joaquín del Olmo ha sido entrenador de Pumas durante el torneo del Apertura 2012, en donde estuvo únicamente por 6 seis partidos. Luego de 8 años, el exjugador reconoció que uno de sus mayores error al mando del Universitario ha sido no ponerle ciertos límites a sus dirigidos. Sostuvo que habían jugadores que habían compartido plantilla con él y no lo trataban con autoridad.

"Si pudiera regresar el tiempo. Fue un golpe muy duro (cuando lo casaron). Tenía la ilusión de que me dejarían, pero me ganó el amor", aseguró El Jaibo.

Y agregó: "Había gente que había sido mi compañera y no era el momento de ir porque yo siempre fui el más 'jodón' del vestuario y el más grande, y había mucho respeto hacia mi persona como jugador y ahí no hice diferencia; me equivoqué en el trato, me tenía que haber separado un poco más del plantel sobre todo de la gente que había sido mi compañera, pero de eso me di cuenta hasta después de que me fui, y las cosas fueron como son y con los jugadores hablé en su cara; a veces te equivocas, es parte de esto", señaló en una entrevista con Récord.

Del Olmo reconoció que irse así de Pumas le cayó muy mal, pero que es una espina que espera sacarse en algún momento de su vida.

"No debieron ganarme las ansias de dirigir en la Primera División, pero no me arrepiento, ahora he visto mis procesos y la verdad sí me apresuré, debí pensar y no que me ganara el corazón. Al final la vida me lo regresó y con una buena bofetada. Me apresuré en ir a Pumas porque pensé que me iba a ir bien, me la jugué y lo terminé pagando, pero sí me gustaría regresar, sacarme la espina. Me encantaría tener revancha, pero eso me lo tengo que ganar y demostrar que soy capaz", aseguró.

