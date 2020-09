Jonathan Dos Santos confesó que no se presiona para regresar al Tri

Los Angeles Galaxy es uno de los equipos más importante de la actualidad de la MLS debido al gran plantel que tiene. Sin embargo, desde el regreso a la competencia se ha comenzado a acomodar en la conferencia oeste y recuperó a una de sus figuras, Jonathan Dos Santos.

El mexicano ha recuperado de una lesión que lo relegó de la MLS is Back. Sin embargo, para el primer clásico del Tráfico estuvo presente donde el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se quedó con el partido.

De cara al choque contra Los Angeles FC, el mediocampista habló en conferencia de prensa sobre la vuelta al Tri, que tendrá amistosos contra Holanda y Nueva Zelanda. "Estoy apenas volviendo, yendo poco a poco, tampoco he pensado mucho en la Selección, no me quiero presionar", expresó Dos Santos.

Y agregó: "Necesito mi tiempo, tengo 30 años. Esta semana me he sentido mucho mejor, he tenido altibajos en estas dos semanas, pero gracias a Dios mi cuerpo ya se va adaptando al trabajo. Si estoy bien, y el Tata me considera, me encantaría ir".

Cabe recordar que Jonathan Dos Santos con Los Angeles Galaxy en esta temporada ha jugado cuatro encuentros y en un solo partido entró desde la banca. Por otra parte, su última participación el Tri fue en la derrota contra Argentina por 4-0 en noviembre del año pasado.

