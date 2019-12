Jonathan Orozco ya quiere revancha tras renovar con Santos

�� “Que la gente sepa que me voy a seguir entregando de la misma manera, no importa el rival ni contra quién nos toque. Quien esté enfrente, yo quiero que gane @ClubSantos”.



– @jona_orozco

Jonathan Emmanuel Orozco despejó los rumores que indicaban que podía regresar a Monterrey y firmó un nuevo contrato con Santos antes de la Navidad. Luego de ello, brindó una breve entrevista para el sitio oficial del club.

El portero de 33 años comenzó: “La verdad es que estoy muy contento, ya veníamos platicando con la directiva acerca de renovar, estoy muy feliz en Torreón y con el equipo. La responsabilidad que me dieron de ser el capitán la he afrontado de la mejor manera posible, obviamente con la espinita clavada de obtener esa séptima estrella que queremos y que no dejaremos de pelear para lograrla”.

Feliz de renovar con @ClubSantos

Gracias a la institución por creer en mi como persona y futbolista, ahora como capitán.

Seguiré trabajando al 100 para cumplir el objetivo de obtener la séptima.

— Jonathan Orozco (@jona_orozco)

El guardavalla, ex-Rayados, se quedó con un sabor amargo por el último Superliderato que no se pudo coronar con el trofeo del Apertura 2019: “No voy a descansar hasta levantar la Copa y poder ser el que lo haga, tengo una ilusión muy grande, es un reto importante en mi carrera. Con este equipo, con la calidad de los compañeros y con lo bien dirigidos que estamos con el profesor Guillermo Almada, sé que lo lograremos”, culminó.

Orozco acumula 98 partidos oficiales en la Laguna desde 2017, con 129 goles recibidos y un Campeonato, además de haber pasado por la Selección Nacional, La Pandilla y Cobras.

