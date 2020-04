Jorge Campos quiere la presidencia de la Federación Mexicana de Futbol

Jorge Campos está disfrutando las mieles de un buen retiro luego de su gran carrera como deportista en México. No obstante, hasta aquellos que ya tanto le dieron al país sienten la necesidad de seguir sumando desde un rol dirigencial.

El exjugador reveló en una entrevista con ESPN que se le animaría a la presidencia de la Federación Mexicana de Futbol, puesto hoy ocupado por Enrique Bonilla, aunque reconoció que antes de sentarse en el trono supremo, prefiere ejercer como entrenador.

"Tengo la ilusión de ser técnico, incluso presenté proyectos y en uno de ellos iban saliendo las cosas muy bien, pero se cayó”, contó el Brody, quien desde su retiro en Puebla en el 2004 nunca ejerció la función de entrenador principal.

Su paso en los bancos de suplentes estuvo gracias a Ricardo La Volpe, quien lo tomó como su asistente de campo de cara al Mundial de Alemania 2006: "He aprendido con (César Luis) Menotti, (Miguel) Mejía Barón, Ricardo Ferretti, Javier Aguirre. De Ricardo me pareció muy interesante como maneja las líneas, él da espectáculo. Quizás no ganó varios títulos y solo uno, pero el futbol que generaba era espectacular y a mucha gente de la afición le gusta eso", comentó.

Por último, se refirió a la posibilidad de ocupar el cargo que hoy ostenta Bonilla: “Algún día, a lo mejor, me animo a ir por la presidencia de la FMF ¿por qué no? Pero antes, un año o dos, estaría bien ser entrenador y ya luego lanzarme por ello, para así tener todo el proceso", sentenció.

Lee También