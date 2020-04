Jorge Campos reveló quién frenó su carrera como delantero

No es ninguna noticia Jorge Campos es uno de los futbolistas más recordados y relevantes de la historia del futbol mexicano.

Su forma de vivir el futbol, las playeras que vestía y el talento que le permitía jugar tanto de guardameta como de delantero lo hicieron único al surgido de las Fuerzas Básicas de Pumas UNAM.

En una entrevista para la Liga MX, el exarquero reveló quién fue el entrenador que lo sacó de la posición y le "frenó" su carrera como delantero.

Para culminar con todo este #DiaInternacionalDelPortero, les dejamos una compilación de los cuatro mejores goles del gran, Jorge Campos (para nosotros el mejor portero mexicano de la historia)... ������⚽️ ¡Ya quisieran muchos delanteros ser así de certeros! ���� pic.twitter.com/HP2bs7JGJb — México en Imágenes (@MxEnImagenes) April 15, 2020

Campos indicó: "Luis García era banca y yo llevaba muchos goles en el equipo. Miguel Mejía Barón fue quien me puso de nueva cuenta en la portería. Yo era campeón goleador de la CONCACAF. Recuerdo que nos fuimos a los Juegos Olímpicos y me dijo que luego lo veíamos pero ya me quedé en la portería".

Esto sucedió cuando Jorge todavía defendía los colores de los Universitarios y daba sus primeros pasos en el futbol. No hay duda de la capacidad que tenía para jugar con los pies, ¿hubiese llegado lejos de centrodelantero?

Lee También